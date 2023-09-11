وائل كفوري يستعد لحفل غنائي للجاليات العربية في باريس

أعلن الفنان وائل كفوري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعداده لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية في باريس الشهر المقبل.

كفوري يسافر لـ باريس

ونشر وائل كافوري البوستر الدعائي للحفل: «لا أستطيع الانتظار ليوم 27 أكتوبر».

أغنية «حالف ع الحب»

وطرح الفنان وائل كفوري، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «حالف ع الحب»، من أشعار منير بوعساف، ولحن وتوزيع بلال الزين، وذلك بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية.

كما أحيا وائل كفوري، عددا من الحفلات الناجحة، منها حفل الأردن يوم 23 يونيو وحفل آخر في لبنان، كان يوم 29 يوليو في «Forum de Beyrouth»، وشهدت الحفلات حضورا جماهيريا كبيرا.