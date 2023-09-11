روسيا: اللجنة المركزية تستعد لإطلاق حملة الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، عن بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس من عام 2024 المقبل.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، قبل قليل: «لقد بدأنا بالفعل الاستعدادات للحملة الرئاسية المقبلة، نضع الأساس لبنة تلو الأخرى، لفترة طويلة».

الحدث الأكثر أهمية

وأضافت أن لجنة الانتخابات المركزية تركز على التأكد من أن «هذا الحدث السياسي الأكثر أهمية، يسير بشكل صحيح»، مشيرةً إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ الرقمنة وتطوير منصات جديدة وتحسين الإجراءات، قائلة: «هذا لجعل الحملة القادمة تسير بشكل أفضل من الحملة السابقة».

وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أنها تتحدث عن الاستعدادات غير الرسمية للحملة الرئاسية، وتابعت بقولها: «رسمياً، سيتم الإعلان عن الحملة الرئاسية بحلول منتصف ديسمبر المقبل تقريباً».