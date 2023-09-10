روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالقرب من شبه جزيرة القرم

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 8 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان، إلى إحباط محاولة من الحكومة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم، وصفته بالإرهابي، باستخدام مسيرات على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

تدمير 3 زوارق أمريكية الصنع بالقرب من جزيرة الأفعى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الطائرات الروسية، 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز «ويلارد» مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني «جزيرة الأفعى» في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات «المركز» الروسية، ألكسندر سافتشوك، قال في وقت سابق، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف الثاني عشر للعمليات الخاصة، في منطقة غابات سيريبريانسكي.

3 ضربات روسية على مركزين للقيادة في تشيرفونايا ديبروفا

ونفذت القاذفات التابعة لقوات «المركز» الروسية، 3 ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة في تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا، مشيرا إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة.

وأضاف سافتشوك أن الخسائر الأوكرانية، بلغت نحو 50 مسلحا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة.

من جهتها، أشارت السلطات العسكرية بالعاصمة الأوكرانية «كييف»، إلى إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم ليلي على العاصمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع 5 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أشار الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، إلى أن السلطات البريطانية تلقت نبأ سيئا بتدمير الروس لدبابة من طراز «تشالنجر-2» تم إرسالها إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية، مضيفا أن «لندن» ترفض توفير دبابات جديدة لتحل محل التالفة.

وأضاف الصحفي الأمريكي، أن البريطانيين، أرسلوا 14 قطعة إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..

سياسيا، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا نقص الإرادة لدى الدول الغربية لتنقل إلى أوكرانيا أصولا روسية مجمدة منذ بدء الأزمة الأوكرانية، مضيفا في مؤتمر بـ«كييف»، أن المفاوضات مع الحلفاء الغربيين في مجموعة الدول السبع «الولايات المتحدة- كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة»، حول إنشاء محكمة دولية لروسيا، وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية، أشارت في وقت سابق، إلى حصول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، على الدكتوراه الفخرية من جامعة لفوف الوطنية «إيفان فرانكو» خلال زيارته لأوكرانيا.