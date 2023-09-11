مغامرات «مازن» في روسيا.. مشي على جسر ارتفاعه 3 كيلومترات في 25 دقيقة

لا يتوقف عن استكشاف العالم، ويسعى لتجربة كل جديد، حتى استطاع عبور جسر خشبي، يصل ارتفاعه إلى 3 كيلومترات، في مدة لم تتجاوز 25 دقيقة، غامر فيها مازن ريان بحياته، بالإضافة إلى مغامرات أخرى في 13 دولة حول العالم، لكنه تميّز بكونه أول رحالة مصري في روسيا.

درس «مازن»، 25 عاماً، هندسة البرمجيات بروسيا، ليتّجه بعد ذلك للعمل الحر، حتى يتماشى مع رغبته في السفر إلى دول وأماكن كثيرة، لاستكشاف العالم وخوض تجارب جديدة: «سافرت روسيا علشان أتعلم، وأجرب حاجات جديدة في السفر، واتخرّجت في كلية الهندسة سنة 2022».

«مازن» أول رحالة مصري في روسيا

سافر «مازن» إلى أكثر من 23 مدينة بروسيا، ليصبح أول رحالة مصري بها، يوثّق رحلاته في شوارعها، من خلال فيديوهات على «يوتيوب»، بالإضافة إلى رحلات مختلفة في 13 دولة أجنبية وعربية، منها «لبنان، الإمارات، الكويت، إندونيسيا، ماليزيا، وتركيا»: «السفر بالنسبة لي متعة، لأني باجرب حاجات جديدة، وباشوف ثقافات مختلفة».

يعشق «مازن» خوض مغامرات

يعشق «مازن» خوض المغامرات ليُقرر عبور جسر خشبي، في شبه جزيرة القرم الروسية بمنطقة أي بيتري، ويصل طوله إلى 1234 متراً، على ارتفاع 3 كيلومترات، بالإضافة إلى 2 كيلومتر سيراً للوصول إلى الجبل المرتبط بالجسر، إذ يوجد في أعلى نقطة بالجزيرة، ويمكن من خلالها رؤية الشواطئ المحاطة بالمنطقة.

«مازن» يعبر الجسر في 25 دقيقة

استطاع «مازن» عبور الجسر في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة، في درجة برودة تحت الصفر، ولم تكن هذه المغامرة الوحيدة، التي يخاطر فيها الشاب العشريني بحياته، إذ أعد زيارة لبركان إيجين، وهو عبارة عن بركان نشط، ويحتوي على أكبر بحيرة كبريت في العالم، ويوجد بإندونيسيا: «باعتبر زيارتي للبركان أخطر من عبوري الجسر، وفخور بنفسي في كل الأحوال».