موعد انتهاء العاصفة دانيال.. هل لها علاقة بانخفاض درجات الحرارة غدا؟

اجتاحت العاصفة دانيال العديد من دول العالم خلال الأيام الماضية، آخرها ليبيا التي خلفت فيها العديد من الكوارث، وبدأت بقاياها تغمر السواحل المصرية منذ صباح اليوم، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد بدءًا من السواحل الغربية وكل من السلوم ومطروح والعلمين، ثم تتجه إلى الإسكندرية، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وفقًا لما أوضحته الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

وستشهد البلاد تكاثرا للسحب العليا والمنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة أحيانًا، بالإضافة إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المرجح أن تنتهي آثار العاصفة دانيال مع نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن كميات الأمطار ستبدأ في الانخفاض بدءا من يوم الأربعاء القادم على بعض المناطق الغربية، مع وجودها خفيفة على جزء من المناطق الشرقية وبعض المناطق الداخلية، ومع قدوم يوم الخميس يتلاشى المنخفض الجوي بشكل كبيرة وتتلاشى معه حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويبدأ الاستقرار والتحسن في حالة الجو.

علاقة العاصفة دانيال بانخفاض درجات الحرارة غدا

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن غدًا سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب وجود منخفض جوي على شمال البلاد ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع وجود سحب منخفضة ومتوسطة وكتل هوائية شمالية على البحر المتوسط، كلها عوامل من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث إنخفاض في درجات الحرارة بنحو 3- 4 درجات مئوية، وبذلك فإن انخفاض الحرارة ينتج عن المنخفض الجوي الذي يعتبر من بقايا العاصفة دانيال، وقد أثرعلى حالة الطقس بشكل كبير وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار.