إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية: «العاصفة دانيال لم تمنعنا»

ضربت العاصفة دانيال مناطق غرب الإسكندرية قادمة من ليبيا محملة بالرمال والأتربة، وتسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة والطرق الداخلية ولم تؤثر على حالة البحر، كما لم تتسبب في ارتفاع الأمواج، ما شجع المصطافين على الاستمتاع بمياه البحر للتغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فيما رفعت شواطئ العجمي الرايات الصفراء التي تدل على إمكانية نزول البحر بأمان.

استمتاع المواطنين على شواطئ الإسكندرية

وقال محمد حسن، أحد المصطافين، «كنا قلقين من اللي سمعناه عن عاصفة دانيال، وكنا خايفين نيجي الشاطئ، ولكننا فوجئنا بالجو الجميل رغم وجود أتربة في الهواء إلا أن مياه البحر جميلة جدا وتدعو للاستمتاع».

وأضافت دعاء المليجي أن حرارة الجو المرتفعة كانت سببا رئيسيا في توجهنا للشواطئ، «لقينا الموج هادي جدا، والمياه فيروزية، كنا هنندم لو مجناش البحر».

هدوء أمواج البحر بالإسكندرية

فيما قال السيد الديب، أحد المصطافين، «على عكس المتوقع وجدنا الجو جميل ولم تخفنا عاصفة دانيال، حضرنا إلى الشاطئ لنشاهد وصول العاصفة، ونحن لم نخف منها ووجدنا مياه البحر جميلة والموج هادي كعادته في شهر سبتمبر، ونستمتع كثيرا بهذا الجو، فرغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن مياه البحر تعطى إحساسا رائعا».