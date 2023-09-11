هل تصل العاصفة دانيال إلى الصعيد؟.. الأرصاد توضح

تأثرت حالة الطقس اليوم بالعاصفة دانيال، التي وصلت السواحل الشمال الغربية، خلال الساعات الماضية، ويمتد تأثيرها لعدة محافظات، حيث تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

العاصفة دانيال تصل إلى الصعيد

وأثرت العاصفة دانيال على عدة دول، منها اليونان وليبيا، وبقدومها إلى مصر يتساءل كثيرون هل تؤثر على محافظات الصعيد أم تقتصر على المدن المطلة على السواحل الشمالية الغربية فقط؟

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن أكثر المدن المتأثرة بالعاصفة دانيال هي سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، وتؤثر عليها بتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أما تأثير العاصفة دانيال على الصعيد، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر برياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الثلاثاء على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم السبت المقبل.

انخفاض مستوى الرؤية ونصائح لتجنب الآثار السيئة

وبالنسبة للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتعرض لها البلاد الآن، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مستوى انخفاض الرؤية الأفقية الآن سجل على القاهرة الكبرى 4000 متر والإسكندرية 500، بحسب محطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد، مشيرة إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

ومن جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء أحوال الطقس، ونصحت باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.