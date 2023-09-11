أحمد سعد يتصدر قائمة أنغامي بأغنية يا ليالي (صور)

احتفل الفنان أحمد سعد عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنيته «يا ليالي» الذي يقدمها بمشاركة روبي قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على «أنغامي» لهذا الأسبوع.

أحمد سعد يحقق 24 مليون مشاهدة بـ«يا ليالي»

وحقق الفنان أحمد سعد بأغنية الجديدة «يا ليالي» 24 مليون مشاهدة على «يوتيوب» بعد شهر من طرحها، والأغنية أول تعاون بين روبي وأحمد سعد، وهي من كلمات فلبينو أحمد، ويتم طرح الكليب غدًا في السادسة مساء.

حفل أحمد سعد وروبي

واحيا الفنان احمد سعد وروبي منذ ايام حفل غنائي ضخم في احدي الجامعات الخاصة وكتب عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا:إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر،حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي،شكراً لكل الشباب اللذيذه الفرفوشة وشكراً جامعه بدر.