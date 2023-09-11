محافظة القاهرة تعلن عن وظيفة شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، مؤكدة أنه يتم تلقي طلبات المتقدمين للوظيفة حتى 10 أكتوبر المقبل، بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، في مقر الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، ويشترط مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل، «هندسة عمارة، تخطيط عمراني، آثار، سياحة، فنون جميلة عمارة».

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظيفة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، أوضحت محافظة القاهرة أن الأوراق المطلوبة تتضمن 2 نسخة لبيان الحالة الوظيفية والإنجازات ومقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على «سي دي»، وكذلك القدرات العلمية والعملية له، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، و6 صور شخصية.

المهارات الفنية للوظيفة

وأكدت المحافظة أما المهارات الفنية للوظيفة تتطلب اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وخبرة في مجال التخصص ومهارات وقدرات لشغل الوظيفة علاوة على الإنجازات السابقة.

أما الوصف العام للوظيفة، فأشارت محافظة القاهرة إلى أن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على التراث بالقاهرة تقع على قمة الوظائف بإدارة الحفاظ على التراث التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وتشارك في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية المحافظة، ويضع خططا للارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمي للقاهرة التاريخية.

ويوجه بإخلاء جميع المباني الأثرية بالقاهرة التاريخية من الإشغالات الحكومية، ويضع جدولا زمنيا للإخلاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ويتابع تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه للصرف الصحي في مناطق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية، ومنع تدهور الأبنية التاريخية، ويحدد المشكلات التي تتعرض لها القاهرة التاريخية ويضع برامج توعية وتعريف بأهمية القاهرة التاريخية بالتنسيق بين الوزارات المعنية.