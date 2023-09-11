لماذا يطلق على العواصف والأعاصير أسماء أشخاص؟.. الإجابة ستفاجئك

بعد التداعيات الكارثية التي نجمت عن العاصفة «دانيال» في ليبيا، بعدما ضربت عدة دول أخرى في حوض البحر المتوسط، يتساءل كثيرون عن سبب تسمية العواصف والأعاصير بأسماء بعض الأشخاص، وكيف يتم اختيار هذه الأسماء؟

إطلاق اسم «دانيال» على عاصفة المتوسط

تم إطلاق اسم العاصفة دانيال باعتبار أنها الأولى في منطقة البحر المتوسط، ضمن موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2023، وتتم تسمية الأعاصير في المحيط الأطلسي باستخدام قائمة مسبقة من الأسماء، يتم تدويرها كل عام.

ووقع اختيار اسم «دانيال» من قبل لجنة الأعاصير، التابعة لوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية.

إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب

وفي وقت سابق قبل نحو شهرين، ضربت عاصفة مدارية بحر العرب، أطلق عليها اسم «بيبارجوي»، والتي تطورت بشكل سريع للغاية إلى مستوى عاصفة مدارية، ثم إلى إعصار من الدرجة الأولى، حيث تمركزت العاصفة «بيبارجوي» في بحر العرب، وتحركت نحو الشمال.

ويعني اسم «بيبارجوي» أو (Bibarjoy)، المستخدم في دولة بنجلاديش للدلالة على عدة معانٍ، أبرزها «الكارثة»، ويعكس إطلاق هذا الاسم على الحالة المدارية في بحر العرب حجم القوة التدميرية التي ترافق هذا النوع من العواصف، خاصةً بعد تطورها وتحولها إلى إعصار مداري.

الجهة المسؤولة عن تسمية العواصف والأعاصير

وتحتفظ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بقوائم أسماء متعاقبة ملائمة لكل حوض من أحواض الأعاصير المدارية التي تضرب مناطق العالم، حيث يمكن للأعاصير المدارية أن تدوم أسبوعاً أو أكثر بأيام قليلة، فيمكن أن يتزامن أكثر من إعصار في الوقت ذاته.

من الذي يقترح أسماء الأعاصير؟

تقترح المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs)، التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قائمة الأسماء في منطقة محددة، وتوافق عليها الهيئات الإقليمية المعنية بالأعاصير المدارية خلال دورتها السنوية أو نصف السنوية، وبدأت دول غرب شمال المحيط الهادئ في استخدام نظام جديد لتسمية الأعاصير المدارية في عام 2000.

متى بدأت تسمية العواصف والأعاصير؟

بدأت تسمية العواصف والأعاصير المدارية قبل عدة سنوات، للمساعدة في التعرف السريع على العواصف في رسائل التحذير، على افتراض أن تذكر الأسماء أسهل بكثير مقارنة بالأرقام والمصطلحات الفنية، حيث يرى الكثيرون أن تسمية العواصف يسهل الإبلاغ عن الأعاصير المدارية في وسائل الإعلام، ويرفع مستوى الاهتمام بالتحذيرات، ويعزز تأهب المجتمعات المحلية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

لماذا نطلق أسماء قصيرة على الأعاصير؟

أثبتت التجربة أن استخدام الأسماء القصيرة والمميزة في الرسائل الشفهية والمكتوبة أسرع، ويقلل من احتمالات الخطأ، مقارنةً بأساليب التعريف المعقدة القائمة على خطوط الطول والعرض.

الأعاصير من العشوائية إلى أسماء الإناث

وكانت العواصف تسمى عشوائياً في بداية الأمر، وعلى سبيل المثال أُطلق على عاصفة أطلسية مزقت سارية قارب معروف بـ «أنتجي» اسم إعصار «أنتجي»، ثم شهد منتصف القرن العشرين بداية ممارسة إطلاق أسماء إناث على العواصف.

متى بدأ إطلاق أسماء الذكور على الأعاصير؟

في محاولة لوضع نظام تسمية أكثر تنظيماً وكفاءة للأعاصير، قرر أخصائيو الأرصاد الجوية تعريف العواصف بأسماء مستمدة من قائمة مرتبة أبجدياً، ومن هذا المنطلق فإن أول عاصفة تحدث في السنة تُمنح اسما يبدأ بالحرف «A»، وقبل نهاية القرن العشرين، بدأ خبراء الأرصاد في إطلاق أسماء ذكور على الأعاصير التي تتشكل في نصف الكرة الجنوبي.

ومنذ عام 1953 أصبحت أسماء العواصف المدارية الأطلسية تُستمد من قوائم يضعها المركز الوطني لأعاصير «الهاريكين»، أما الآن فتتولى لجنة دولية تابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تنقيح تلك القوائم وتحديثها بشكل دوري.