أمريكا تستعد لـ«هيلاري».. كيف يمكن تقييم شدة الأعاصير؟

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لإعصار هيلاري، وسط تحذيرات بجانب إصدار قنصلية المملكة العربية السعودية بيانات من أجل تحذير رعاياها في أمريكا الشمالية حرصا على أرواحهم وسلامتهم.

مقياس لمعرفة شدة الأعاصير

وبحسب قناة «الحرة» الأمريكية فتم تصنيف إعصار هيلاري من الفئة الثالثة، ويتم تصنيفه بناء على سرعة الرياح والأضرار المتوقعة، ويستخدم مقياس Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale لقياس مدى قوة الإعصار، وذلك يعطي فكرة عن مدى قوة إعصار هيلاري بعد أن ضعف إلى الفئة 3.

فئات الأعاصير المختلفة

وتشمل الفئات المختلفة للأعاصير الفئة الأولى التي تكون فيها سرعة الرياح من 74 إلى 95 ميلا (أي نحو 153 كيلومترا) في الساعة ويكون هذا الإعصار ذات ضرر طفيف، أما الفئة الثانية فتكون سرعة الرياح فيها من 96 إلى 110 أميال (177 كيلومترا) في الساعة وتقع هذه الفئة أضرار كبيرة على الأشجار وتحطيم النوافذ.

شدة الرياح في الأعاصير وتأثيرها

أما الفئة الثالثة تكون فيها سرعة الرياح من 111 إلى 129 ميلا (207 كيلومترات) في الساعة وتتركز أضرار هذه الفئة بأن تكون مدمرة تشمل تحطيم النوافذ والأبواب، فيما تكون سرعة الفئة الرابعة من الرياح من 130 إلى 156 ميلا (251 كيلومتر) في الساعة وهذا الإعصار يؤدي إلى أضرار كارثية تشمل تمزيق الأسطح، وأقوى الفئات هي الخامسة فتكون سرعة الرياح من 157 ميلا (252 كيلومتر) في الساعة أو أعلى وهذا يؤدي إلى تدمير المباني والمنازل المختلفة.

تأثير إعصار هيلاري

وسيتجه الإعصار هيلاري نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك باعتباره إعصارا منخفض المستوى من الفئة الأولى والذي لا يزال من المحتمل أن يتسبب في هطول أمطار كارثية في المنطقة ويعبر إلى جنوب غرب الولايات المتحدة كعاصفة استوائية لأول عاصفة من نوعها منذ 84 عاما والذي سيؤدي لانقطاع التيار الكهربائي، ويتوقع أن تؤدي العاصفة لهطول أمطار يصل منسوبها إلى 10 بوصات في كاليفورانيا الجنوبية ونيفادا الجنوبية.