محافظ مطروح: منع نزول المصطافين في الشواطئ المفتوحة بسبب العاصفة دانيال

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منع النزول إلى الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، تزامناً مع العاصفة دانيال، حفاظا على أرواح المواطنين، لحين استقرار الأحوال الجوية غير المستقرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

مواجهة العاصفة دانيال في مرسى مطروح

وقال محافظ مطروح، إنه استمرارا لجهود محافظة مطروح لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة العاصفة دانيال، جرى تطبيق عدة إجراءات للحفاظ على المواطنين من الأهالي والمصطافين، وتم المرور على شواطئ روميل والأبيض وعجيبة للتأكد من التزام مسؤولي الشواطئ بفصل الكهرباء عن الإشغالات والكافيتريات وتواجد الغطاسين والاطمئنان على المصطافين والتنبيه على البحر المفتوح بعدم النزول لحين استقرار الأحوال الجوية.

كما جرى المرور على ميناء العراوة والتأكد من التزام أصحاب اليخوت بعدم خروج أي رحلات من الميناء دون التنسيق مع حرس الحدود، والالتزام بالتواجد داخل الميناء المخصص لها.

متابعة العاصفة دانيال

وأوضح محافظ مطروح أنه يجري متابعة العاصفة دانيال وكل توابعها، وجميع الإجراءات لمواجهة آثارها، ومدى التزام المواطنين بها.