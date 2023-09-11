الأرصاد الليبية: أمطار العاصفة «دانيال» في يوم تعادل ما يهطل في سنة كاملة

قال محي الدين رمضان، مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، إن العاصفة «دانيال» نتج عنها كمية كبيرة جدًا وضخمة من الأمطار، بلغت 414 ملليتر خلال 24 ساعة في إحدى المناطق، وهي كميات كانت تسجل على مدار السنة.

العاصفة «دانيال» تتسبب بهطول أمطار غزيرة

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن العاصفة «دانيال» المطرية تحركها كان فيه بعض الاختلاف عن العواصف السابقة، وبقت قبالة الساحل الليبي لمدة 5 إلى 6 أيام، وهي في حركة دوران، وتأتي بالأمطار الغزيرة.

إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة

وتابع مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية أن العاصفة بدأت في التحرك باتجاه المناطق الساحلية شرق ليبيا، مصحوبة برياح وأمطار غزيرة، مما تتسبب في غرق مناطق كاملة، خاصةً في مدينة درنة، التي تم إعلانها منطقة منكوبة.