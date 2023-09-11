العاصفة دانيال تحجب الرؤية نسبيا على قرى ومدن الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الاثنين، عاصفة ترابية غطت سماء القرى والمدن بالمحافظة، وحجبت الرؤية عن المناطق المفتوحة والطرق السريعة والزراعية، تزامنا مع وصول العاصفة دانيال قادمة من ليبيا.

تحذيرات من العاصفة دانيال

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من العاصفة دانيال التي تتعرض لها البلاد، وتتسبب في هطول أمطار أحيانا ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة في غرب البلاد.

وطالبت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية، كما حذرت المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

نصائح للتعامل مع العواصف الرملية

ووجهت هية الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لتجنب آثار العاصفة دانيال، شملت الآتي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- ارتداء ملابس واقية من الرمال والأتربة.

- تغطية الأنف والفم بمنديل مبلل أو نظارات واقية.

- البقاء في مكان آمن بعيدا عن الأشجار العالية.

- تجنب القيادة في حالة ضعف الرؤية.

- اتباع تعليمات الدفاع المدني.