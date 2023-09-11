ماذا يحدث في طقس غدٍ تزامنا مع العاصفة دانيال؟.. بشرى سارة

من المتوقع أن يشهد يوم غدٍ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي على شمال البلاد ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو أحد الآثار الباقية من العاصفة دانيال التي اجتاحت عددًا من البلاد خلال الأيام الماضية، وفقًا لما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أن العاصفة دانيال، اجتاحت العديد من دول العالم خلال الأيام الماضية، آخرها ليبيا التي خلفت فيها العديد من الكوارث، وبدأت بقاياها تغمر السواحل المصرية منذ صباح اليوم، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد بدءًا من السواحل الغربية وكل من السلوم ومطروح والعلمين، ثم تتجه إلى الإسكندرية، وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

الأحوال الجوية بالتزامن مع العاصفة دانيال؟

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غدًا سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب وجود منخفض جوي على شمال البلاد ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع وجود سحب منخفضة ومتوسطة وكتل هوائية شمالية على البحر المتوسط، كل ذلك من المتوقع أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة غدًا

ومن المتوقع وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.