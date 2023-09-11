متحدث الجيش الليبي: العاصفة «دانيال» أسوأ كارثة تضرب البلاد منذ زلزال 1963

أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية أمر بتوفير كافة طرق الدعم لمساعدة المناطق المنكوبة في البلاد، نتيجة العاصفة «دانيال»، التي خلفت دماراً واسعاً في المناطق الساحلية شرق البلاد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

ظروف جوية قاسية

وتابع «المسماري»، بحسب ما نقلت فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم الاثنين: «لأول مرة نتعرض لمثل هذه الظروف الجوية القاسية، وعدد الضحايا يتخطى أكثر من ألفين شخص، ويجب على المواطنين التزام التعليمات والتزام البيوت، وهذه الكارثة الطبيعية هي الثانية بعد زلزال 1963، وهناك الكثير من الطرق المقطوعة وأخرى لا تصلح للعبور، فالبنية التحتية منتهية».

وواصل المسماري: «المستفشيات منهكة، الله معنا، نسأل الله أن يلطف بنا».