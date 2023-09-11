حمزة نمرة بعد نجاح حفله في شيكاغو: «شكرا على هذا الحدث الذي لا يُنسي»

أعرب الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله في شيكاغو، الذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر حمزة نمرة، صورا من الحفل، وعلق عليها قائلا: «شكرا على هذا الحدث الذي لا ينسي، لا يمكنني الانتظار لرؤيتكم مره أخرى».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وحقق حمزة نمرة، نجاحا كبيرا بألبوم رايق، الذي حقق نجاحا كبيرا، وتصدر عدد من أغانيه التريند، مثل «رياح الحياة، ورايق، وعالم كدابة»، وغيرها.

ومن أبرز الأغاني التي حققت مشاهدات على «يوتيوب» أغنية «رياح الحياة» وهي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع ومكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.