حمزة نمرة يقترب من تحقيق أول مليون مشاهدة بأغنية «يا سفينة»

اقترب الفنان حمزة نمرة من تحقيق أول مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة يا سفينة التي طرحها منذ 3 أيام عبر موقع يوتيوب، وهي آخر أغنيات ألبومه الجديد «رايق».

حمزة نمرة يطرح أغنية يا سفينة

وأعلن حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح آخر أغنيات ألبومه الجديد رايق، والتي تحمل عنوان يا سفينة، قائلا: «آخر أغنية في ألبوم رايق يا سفينة دلوقتي على اليوتيوب و كل المنصات الموسيقية».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وحقق حمزة نمرة نجاحا كبيرا بألبوم رايق الذي تصدر عدد من أغنياته التريند مثل رياح الحياة ورايق وعالم كدابة وغيرها.