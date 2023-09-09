حمزة نمرة يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنية «ورجعنا لوجع القلب» على «يوتيوب»

حقق الفنان حمزة نمرة نصف مليون مشاهدة بأغنية «ورجعنا لوجع القلب» والذي طرحها منذ 3 أيام عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

حمزة نمرة يروج لأغنية «ورجعنا لوجع القلب»

وروج حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لطرح أغنيته الجديدة «ورجعنا لوجع القلب»، قائلا: ورجعنا لوجع القلب دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية.

آخر أغاني ألبوم رايق لحمزة نمرة

كشف الفنان حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح آخر أغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد رايق قائلا: «آخر أغنيتين في ألبوم رايق ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة يوم الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على يوتيوب».