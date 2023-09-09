أغنية «يا سفينة» لـ حمزة نمرة تتخطى 650 ألف مشاهدة في 48 ساعة

تخطت أغنية «يا سفينة» للفنان حمزة نمرة، حاجز 650 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك بعد 48 ساعة من طرحها، وتصدرها قوائم محركات البحث وتريند يوتيوب وقوائم الأعلى استماعًا.

أغنية «يا سفينة» من ألحان حمزة نمرة

أغنية «يا سفينة»، من ألحان حمزة نمرة، وكلمات محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وناي وكولة محمد عاطف.

ومن كلمات أغنية «يا سفينة» للفنان حمزة نمرة: يا سفينة بوصلة شاكك في اتجاهها.. دوامات في البحر جاية.. واللي بيطمن لي قلبي في السفر صورتك معايا.. توهة والمشهد ضبابي.. كل مادا الليل يليّل.. يمكن الحيلة قليلة بس أملي مش قليل.

13 أغنية في ألبوم «رايق»

وأغنية «يا سفينة» واحدة من أغاني ألبوم «رايق» والذي يضم نحو 13 أغنية، قرر حمزة نمرة طرحها في موسم صيف 2023 بطريقة تسويقية مختلفة، من خلال طرح أغنية أو أكثر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع من بينها «رياح الحياة، مش سليم، شيخ العرب، أنا الطيب، مرايات».