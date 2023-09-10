رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سيد الموسيقى ودرويشها

كتب:

محمد عزالدين
08:26 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المساواة تضمن مستقبلاً أفضل للبشرية

- «السيسي» أمام «قمة العشرين»: ارتفاع أعباء خدمة الدين يُنذر بأزمة ديون عالمية

- الرئيس: الآمال كبيرة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص النمو والاستثمار

- خبراء عن التحديات العالمية: «قمة العشرين» قد تنجح فيما فشلت فيه السياسة

- يجب سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة

«البنا»: الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار

 - مباحثات لتعزيز التعاون المصري مع «ألمانيا وتركيا».. شراكة مع «برلين» وتوافق مع «أنقرة»

 «العمدة»: مصر تحمل على عاتقها هموم أفريقيا.. والقارة تنخرط في شراكات اقتصادية جديدة

- سيد الموسيقى ودرويشها

-100 عام على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية وصاحب رسالة «الغناء للجميع»

- وُلد لأب فقير وحفظ القرآن تلبية لإرادته.. وأرسلته والدته إلى الكُتَّاب بحثاً عن العلم

- عباقرة الموسيقى ساروا على دربه.. وكان صوت ثورة 1919 بأغانيه الوطنية.. وألحانه أشعلت حماس المصريين

- مذكرات الريحاني وبديع خيري: جورج أبيض استعان به لإنتاج مسرحية غنائية ضاحكة وكان يشعر بأنه قريب من الموت

 -نشيد «بلادي بلادي» حالة وطنية خلّدتها ألحانه.. و«أميرة حبي أنا» أحيا أوبريتاته الغنائية

- افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية

- «عبدالغفار»: يساعد في علاج الأورام.. وقدرته التشغيلية تتجاوز 1800 تحليل جيني سنويا

- «حياة كريمة»: قوافل طبية وتوعية وسداد لديون الغارمين

- «الداخلية»: استخراج 12839 «بطاقة» ضمن قوافل الأحوال المدنية.. ومأموريات للحالات الإنسانية

 

الصفحة الثانية

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: «السند»

- المساواة تضمن مستقبلاً أفضل للبشرية

- السيسي أمام «قمة العشرين»: ارتفاع أعباء خدمة الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل يُنذر بأزمة ديون عالمية

- الآمال كبيرة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص النمو والاستثمار.. ويجب سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول

- مباحثات ثنائية على هامش القمة لتعزيز التعاون المصري مع «ألمانيا وتركيا»

- شراكة مع «برلين» في النقل والتصنيع والطاقة.. وتوافق مع «أنقرة» على دفع العلاقات الثنائية

- خبراء: التمثيل المصري لأفريقيا ورقة ضغط على الدول الكبرى لحل أزمات القارة

-«البنا»: الدول النامية والفقيرة الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء

 

الصفحة الثالثة

- سيد درويش.. أنا المصري

- 100 عام مرت على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية وصاحب رسالة «الغناء للجميع»

- موسيقار القرن

 

الصفحة الرابعة

- باعث نهضة الموسيقى.. تمنى أن يصبح مقاول بناء

- وُلد لأب فقير وحفظ القرآن تلبية لإرادته.. ابتغت أمه له العلم والمرتبة الاجتماعية فأرسلته إلى الكُتاب ليتعلم فن التجويد

- بداية رحلة التألق: سافر إلى الشام للعمل بالمسارح وعاد للإسكندرية للغناء في المقاهي بعد حفظ التواشيح

- رحلة النهاية: قصد القاهرة عام 1917 ليحقق انتعاشة فنية توهجت بعد ثورة

- «صحبة وهو معهم».. عاصر جيل العباقرة وعمالقة الآداب وشكلوا وعي المصريين قبل ثورة 19

- ارتبط بصداقة مع كوكبة من أعلام الأدب والموسيقى أبرزهم «شوقي وطه حسين وتوفيق الحكيم» وتأثر بالزعيم مصطفى كامل

- متحف «القومي للمسرح» يضم الجبة والقفطان والعمامة الأزهرية لـ«فنان الشعب»

- عقد زواجه والطربوش و3 ميداليات تحمل اسمه.. أبرز مقتنياته

- ذروة المجد الفني في «القاهرة».. 6 سنوات من الإبداع المسرحي والغنائي

- أسّس فرقته المسرحية في العشرينات

 

الصفحة الخامسة

- موطن صاحب المقام.. «كوم الدكة» شاهدة على أيامه الأولى

-مقهى سيد درويش ما زال يصدح بأغنيته «أنا هويت».. وصوره تملأ أرجاء المنطقة.. والأهالي يحتفلون بعيد ميلاده كل عام

- «عبدالستار»: غنى «مظلومة وياك» لابنة عمه بعد وفاتها على خلفية انفصالهما.. وتزوج 4 مرات

 -محمد البحر حرص على تخليد ذكرى والده في احتفالات سنوية بحضور مُحبي الطرب

- موسيقاه فهمها الشارع

- فنانو الإسكندرية: «كلماته بسيطة زي الحكاوي»

- «مخيمر»: أغنياته تؤكد أنه سابق عصره

-و«مارك»: فصل الموسيقى العربية عن التركية

- الحاضر في كل زمان

- أحمد جمال: لمست وجود جمهور كبير لـ«فنان الشعب» في دول كثيرة

- نجم الأوبرا: تأثرت بأغانيه في طفولتي.. وأتمنى تحويل منزله بشبرا لمتحف

- تراثه في مكتبة الإسكندرية.. أسطوانات ونوت موسيقية وصور

- «شيرين»: بعضها يعرض بـ«الوسائط المتعددة».. والآخر محفوظ بمخازن الكتب النادرة

- «عروس المتوسط» في أغنياته.. من «غزل البحر» إلى بطولات نادي الاتحاد

- كاتب أمريكي: صنع معجزات فنية تليق بعصره وشعبه

 

الصفحة السادسة

- «نهر لن ينضب».. تأثير «الغائب الحاضر» في السينما والدراما

- «شوقي»: «أميرة حبي أنا» أحيا أوبريتاته.. و«الشناوي»: نحتاج لعمل فني يبرز حياته.. والأغاني الوطنية الأكثر تجسيدا في الدراما

- من مذكرات الريحاني وبديع خيري.. أسرار فنان الشعب

- جورج أبيض استعان به لإنتاج مسرحية غنائية ضاحكة.. و«الريحاني»: بريء كالأطفال وسليم النية كان يشعر بأنه قريب من الموت

- «ألحان لم ترَ النور».. نوتات موسيقية حبيسة «الروايات المسرحية» داخل منزله

- «سوزان»: «وجدت أغلبها في روايات تعاون فيها مع فرق على الكسار والمهدية»

- قلب الموازين وأنهى هيمنة اللون العثماني لتطوير التخت الموسيقى

- «ماجدة»: قدّم فن الأوبريت لأول مرة

 

الصفحة السابعة

- صوت ثورة 1919.. أغانيه أشعلت حماس الشعب

- «الدسوقي»: أغانيه صارت جزءا من الحراك الشعبي الواسع.. و«حسن»: قدم أغاني ناشدت بعودة سعد زغلول بعد نفيه خارج مصر

- الجميــع خلف الأستاذ.. العباقرة ساروا على دربه

- «إبراهيم»: كان يقع في غرام الكلمة.. و«القصبجي والسنباطي وفوزي» تأثروا بألحانه.. و«السيد»: رائد التجديد الموسيقي

- نشيد «بلادي بلادي».. حالة وطنية خلّدتها ألحانه

- الشاعر محمد يونس القاضي ترجم المعاني الوطنية في خطب مصطفى كامل

- «زوروني كل سنة مرة».. إبداع «يعيش العمر كله»

- المرض كان السبب وراء تأليف كلماتها.. وغنّتها «فيروز» لتصبح علامة بارزة

 

الصفحة الثامنة

- موسم المدارس ينعش مبيعات «محمود وإخوته»

-30 سنة في صناعة «اليونيفورم»

- عمرو دياب يقدّم حفلاً أسطورياً «كامل العدد» في الاتحاد أرينا بأبوظبي

- معالمه لم تتغير.. بيت داليدا في شبرا شاهد على 90 سنة حياة.. «حلوة يا بلدي»

- مغامرات «مازن» في روسيا.. عبر جسرا ارتفاعه 3 كيلومترا في 25 دقيقة

اقرأ المزيد:

قناة «القاهرة الإخبارية» تبرز عدد جريدة الوطن: «إخوان الشر.. إرهاب لن يعود»

برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد جريدة الوطن اليوم: «دولة قوية.. وقائد عظيم»

«EXTRA NEWS» تبرز عدد جريدة «الوطن»: «عمل وإنجاز.. لا وقت للراحة»

محافظ جنوب سيناء يسلط الضوء على عدد جريدة الوطن غدا عن قمة المناخ

جابر القرموطي يستعرض مانشيت عدد جريدة «الوطن»: «معًا.. نواجه التحديات»
بقلم محمد عزالدين