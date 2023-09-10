اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سيد الموسيقى ودرويشها
كتب:
محمد عزالدين
08:26 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- المساواة تضمن مستقبلاً أفضل للبشرية
- «السيسي» أمام «قمة العشرين»: ارتفاع أعباء خدمة الدين يُنذر بأزمة ديون عالمية
- الرئيس: الآمال كبيرة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص النمو والاستثمار
- خبراء عن التحديات العالمية: «قمة العشرين» قد تنجح فيما فشلت فيه السياسة
- يجب سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة
«البنا»: الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار
- مباحثات لتعزيز التعاون المصري مع «ألمانيا وتركيا».. شراكة مع «برلين» وتوافق مع «أنقرة»
«العمدة»: مصر تحمل على عاتقها هموم أفريقيا.. والقارة تنخرط في شراكات اقتصادية جديدة
- سيد الموسيقى ودرويشها
-100 عام على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية وصاحب رسالة «الغناء للجميع»
- وُلد لأب فقير وحفظ القرآن تلبية لإرادته.. وأرسلته والدته إلى الكُتَّاب بحثاً عن العلم
- عباقرة الموسيقى ساروا على دربه.. وكان صوت ثورة 1919 بأغانيه الوطنية.. وألحانه أشعلت حماس المصريين
- مذكرات الريحاني وبديع خيري: جورج أبيض استعان به لإنتاج مسرحية غنائية ضاحكة وكان يشعر بأنه قريب من الموت
-نشيد «بلادي بلادي» حالة وطنية خلّدتها ألحانه.. و«أميرة حبي أنا» أحيا أوبريتاته الغنائية
- افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية
- «عبدالغفار»: يساعد في علاج الأورام.. وقدرته التشغيلية تتجاوز 1800 تحليل جيني سنويا
- «حياة كريمة»: قوافل طبية وتوعية وسداد لديون الغارمين
- «الداخلية»: استخراج 12839 «بطاقة» ضمن قوافل الأحوال المدنية.. ومأموريات للحالات الإنسانية
الصفحة الثانية
- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: «السند»
- المساواة تضمن مستقبلاً أفضل للبشرية
- السيسي أمام «قمة العشرين»: ارتفاع أعباء خدمة الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل يُنذر بأزمة ديون عالمية
- الآمال كبيرة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص النمو والاستثمار.. ويجب سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول
- مباحثات ثنائية على هامش القمة لتعزيز التعاون المصري مع «ألمانيا وتركيا»
- شراكة مع «برلين» في النقل والتصنيع والطاقة.. وتوافق مع «أنقرة» على دفع العلاقات الثنائية
- خبراء: التمثيل المصري لأفريقيا ورقة ضغط على الدول الكبرى لحل أزمات القارة
-«البنا»: الدول النامية والفقيرة الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء
الصفحة الثالثة
- سيد درويش.. أنا المصري
- 100 عام مرت على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية وصاحب رسالة «الغناء للجميع»
- موسيقار القرن
الصفحة الرابعة
- باعث نهضة الموسيقى.. تمنى أن يصبح مقاول بناء
- وُلد لأب فقير وحفظ القرآن تلبية لإرادته.. ابتغت أمه له العلم والمرتبة الاجتماعية فأرسلته إلى الكُتاب ليتعلم فن التجويد
- بداية رحلة التألق: سافر إلى الشام للعمل بالمسارح وعاد للإسكندرية للغناء في المقاهي بعد حفظ التواشيح
- رحلة النهاية: قصد القاهرة عام 1917 ليحقق انتعاشة فنية توهجت بعد ثورة
- «صحبة وهو معهم».. عاصر جيل العباقرة وعمالقة الآداب وشكلوا وعي المصريين قبل ثورة 19
- ارتبط بصداقة مع كوكبة من أعلام الأدب والموسيقى أبرزهم «شوقي وطه حسين وتوفيق الحكيم» وتأثر بالزعيم مصطفى كامل
- متحف «القومي للمسرح» يضم الجبة والقفطان والعمامة الأزهرية لـ«فنان الشعب»
- عقد زواجه والطربوش و3 ميداليات تحمل اسمه.. أبرز مقتنياته
- ذروة المجد الفني في «القاهرة».. 6 سنوات من الإبداع المسرحي والغنائي
- أسّس فرقته المسرحية في العشرينات
الصفحة الخامسة
- موطن صاحب المقام.. «كوم الدكة» شاهدة على أيامه الأولى
-مقهى سيد درويش ما زال يصدح بأغنيته «أنا هويت».. وصوره تملأ أرجاء المنطقة.. والأهالي يحتفلون بعيد ميلاده كل عام
- «عبدالستار»: غنى «مظلومة وياك» لابنة عمه بعد وفاتها على خلفية انفصالهما.. وتزوج 4 مرات
-محمد البحر حرص على تخليد ذكرى والده في احتفالات سنوية بحضور مُحبي الطرب
- موسيقاه فهمها الشارع
- فنانو الإسكندرية: «كلماته بسيطة زي الحكاوي»
- «مخيمر»: أغنياته تؤكد أنه سابق عصره
-و«مارك»: فصل الموسيقى العربية عن التركية
- الحاضر في كل زمان
- أحمد جمال: لمست وجود جمهور كبير لـ«فنان الشعب» في دول كثيرة
- نجم الأوبرا: تأثرت بأغانيه في طفولتي.. وأتمنى تحويل منزله بشبرا لمتحف
- تراثه في مكتبة الإسكندرية.. أسطوانات ونوت موسيقية وصور
- «شيرين»: بعضها يعرض بـ«الوسائط المتعددة».. والآخر محفوظ بمخازن الكتب النادرة
- «عروس المتوسط» في أغنياته.. من «غزل البحر» إلى بطولات نادي الاتحاد
- كاتب أمريكي: صنع معجزات فنية تليق بعصره وشعبه
الصفحة السادسة
- «نهر لن ينضب».. تأثير «الغائب الحاضر» في السينما والدراما
- «شوقي»: «أميرة حبي أنا» أحيا أوبريتاته.. و«الشناوي»: نحتاج لعمل فني يبرز حياته.. والأغاني الوطنية الأكثر تجسيدا في الدراما
- من مذكرات الريحاني وبديع خيري.. أسرار فنان الشعب
- جورج أبيض استعان به لإنتاج مسرحية غنائية ضاحكة.. و«الريحاني»: بريء كالأطفال وسليم النية كان يشعر بأنه قريب من الموت
- «ألحان لم ترَ النور».. نوتات موسيقية حبيسة «الروايات المسرحية» داخل منزله
- «سوزان»: «وجدت أغلبها في روايات تعاون فيها مع فرق على الكسار والمهدية»
- قلب الموازين وأنهى هيمنة اللون العثماني لتطوير التخت الموسيقى
- «ماجدة»: قدّم فن الأوبريت لأول مرة
الصفحة السابعة
- صوت ثورة 1919.. أغانيه أشعلت حماس الشعب
- «الدسوقي»: أغانيه صارت جزءا من الحراك الشعبي الواسع.. و«حسن»: قدم أغاني ناشدت بعودة سعد زغلول بعد نفيه خارج مصر
- الجميــع خلف الأستاذ.. العباقرة ساروا على دربه
- «إبراهيم»: كان يقع في غرام الكلمة.. و«القصبجي والسنباطي وفوزي» تأثروا بألحانه.. و«السيد»: رائد التجديد الموسيقي
- نشيد «بلادي بلادي».. حالة وطنية خلّدتها ألحانه
- الشاعر محمد يونس القاضي ترجم المعاني الوطنية في خطب مصطفى كامل
- «زوروني كل سنة مرة».. إبداع «يعيش العمر كله»
- المرض كان السبب وراء تأليف كلماتها.. وغنّتها «فيروز» لتصبح علامة بارزة
الصفحة الثامنة
- موسم المدارس ينعش مبيعات «محمود وإخوته»
-30 سنة في صناعة «اليونيفورم»
- عمرو دياب يقدّم حفلاً أسطورياً «كامل العدد» في الاتحاد أرينا بأبوظبي
- معالمه لم تتغير.. بيت داليدا في شبرا شاهد على 90 سنة حياة.. «حلوة يا بلدي»
- مغامرات «مازن» في روسيا.. عبر جسرا ارتفاعه 3 كيلومترا في 25 دقيقة