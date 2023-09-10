اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سيد الموسيقى ودرويشها

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- المساواة تضمن مستقبلاً أفضل للبشرية

- «السيسي» أمام «قمة العشرين»: ارتفاع أعباء خدمة الدين يُنذر بأزمة ديون عالمية

- الرئيس: الآمال كبيرة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص النمو والاستثمار

- خبراء عن التحديات العالمية: «قمة العشرين» قد تنجح فيما فشلت فيه السياسة

- يجب سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة

«البنا»: الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار

- مباحثات لتعزيز التعاون المصري مع «ألمانيا وتركيا».. شراكة مع «برلين» وتوافق مع «أنقرة»

«العمدة»: مصر تحمل على عاتقها هموم أفريقيا.. والقارة تنخرط في شراكات اقتصادية جديدة

- سيد الموسيقى ودرويشها

-100 عام على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية وصاحب رسالة «الغناء للجميع»

- وُلد لأب فقير وحفظ القرآن تلبية لإرادته.. وأرسلته والدته إلى الكُتَّاب بحثاً عن العلم

- عباقرة الموسيقى ساروا على دربه.. وكان صوت ثورة 1919 بأغانيه الوطنية.. وألحانه أشعلت حماس المصريين

- مذكرات الريحاني وبديع خيري: جورج أبيض استعان به لإنتاج مسرحية غنائية ضاحكة وكان يشعر بأنه قريب من الموت

-نشيد «بلادي بلادي» حالة وطنية خلّدتها ألحانه.. و«أميرة حبي أنا» أحيا أوبريتاته الغنائية

- افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية

- «عبدالغفار»: يساعد في علاج الأورام.. وقدرته التشغيلية تتجاوز 1800 تحليل جيني سنويا

- «حياة كريمة»: قوافل طبية وتوعية وسداد لديون الغارمين

- «الداخلية»: استخراج 12839 «بطاقة» ضمن قوافل الأحوال المدنية.. ومأموريات للحالات الإنسانية

الصفحة الثانية

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: «السند»

- المساواة تضمن مستقبلاً أفضل للبشرية

- السيسي أمام «قمة العشرين»: ارتفاع أعباء خدمة الدين للدول منخفضة ومتوسطة الدخل يُنذر بأزمة ديون عالمية

- الآمال كبيرة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص النمو والاستثمار.. ويجب سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول

- مباحثات ثنائية على هامش القمة لتعزيز التعاون المصري مع «ألمانيا وتركيا»

- شراكة مع «برلين» في النقل والتصنيع والطاقة.. وتوافق مع «أنقرة» على دفع العلاقات الثنائية

- خبراء: التمثيل المصري لأفريقيا ورقة ضغط على الدول الكبرى لحل أزمات القارة

-«البنا»: الدول النامية والفقيرة الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء

الصفحة الثالثة

- سيد درويش.. أنا المصري

- 100 عام مرت على رحيل الشاب الذي صاغ هوية مصر الموسيقية وصاحب رسالة «الغناء للجميع»

- موسيقار القرن

الصفحة الرابعة

- باعث نهضة الموسيقى.. تمنى أن يصبح مقاول بناء

- وُلد لأب فقير وحفظ القرآن تلبية لإرادته.. ابتغت أمه له العلم والمرتبة الاجتماعية فأرسلته إلى الكُتاب ليتعلم فن التجويد

- بداية رحلة التألق: سافر إلى الشام للعمل بالمسارح وعاد للإسكندرية للغناء في المقاهي بعد حفظ التواشيح

- رحلة النهاية: قصد القاهرة عام 1917 ليحقق انتعاشة فنية توهجت بعد ثورة

- «صحبة وهو معهم».. عاصر جيل العباقرة وعمالقة الآداب وشكلوا وعي المصريين قبل ثورة 19

- ارتبط بصداقة مع كوكبة من أعلام الأدب والموسيقى أبرزهم «شوقي وطه حسين وتوفيق الحكيم» وتأثر بالزعيم مصطفى كامل

- متحف «القومي للمسرح» يضم الجبة والقفطان والعمامة الأزهرية لـ«فنان الشعب»

- عقد زواجه والطربوش و3 ميداليات تحمل اسمه.. أبرز مقتنياته

- ذروة المجد الفني في «القاهرة».. 6 سنوات من الإبداع المسرحي والغنائي

- أسّس فرقته المسرحية في العشرينات

الصفحة الخامسة

- موطن صاحب المقام.. «كوم الدكة» شاهدة على أيامه الأولى

-مقهى سيد درويش ما زال يصدح بأغنيته «أنا هويت».. وصوره تملأ أرجاء المنطقة.. والأهالي يحتفلون بعيد ميلاده كل عام

- «عبدالستار»: غنى «مظلومة وياك» لابنة عمه بعد وفاتها على خلفية انفصالهما.. وتزوج 4 مرات

-محمد البحر حرص على تخليد ذكرى والده في احتفالات سنوية بحضور مُحبي الطرب

- موسيقاه فهمها الشارع

- فنانو الإسكندرية: «كلماته بسيطة زي الحكاوي»

- «مخيمر»: أغنياته تؤكد أنه سابق عصره

-و«مارك»: فصل الموسيقى العربية عن التركية

- الحاضر في كل زمان

- أحمد جمال: لمست وجود جمهور كبير لـ«فنان الشعب» في دول كثيرة

- نجم الأوبرا: تأثرت بأغانيه في طفولتي.. وأتمنى تحويل منزله بشبرا لمتحف

- تراثه في مكتبة الإسكندرية.. أسطوانات ونوت موسيقية وصور

- «شيرين»: بعضها يعرض بـ«الوسائط المتعددة».. والآخر محفوظ بمخازن الكتب النادرة

- «عروس المتوسط» في أغنياته.. من «غزل البحر» إلى بطولات نادي الاتحاد

- كاتب أمريكي: صنع معجزات فنية تليق بعصره وشعبه

الصفحة السادسة

- «نهر لن ينضب».. تأثير «الغائب الحاضر» في السينما والدراما

- «شوقي»: «أميرة حبي أنا» أحيا أوبريتاته.. و«الشناوي»: نحتاج لعمل فني يبرز حياته.. والأغاني الوطنية الأكثر تجسيدا في الدراما

- من مذكرات الريحاني وبديع خيري.. أسرار فنان الشعب

- جورج أبيض استعان به لإنتاج مسرحية غنائية ضاحكة.. و«الريحاني»: بريء كالأطفال وسليم النية كان يشعر بأنه قريب من الموت

- «ألحان لم ترَ النور».. نوتات موسيقية حبيسة «الروايات المسرحية» داخل منزله

- «سوزان»: «وجدت أغلبها في روايات تعاون فيها مع فرق على الكسار والمهدية»

- قلب الموازين وأنهى هيمنة اللون العثماني لتطوير التخت الموسيقى

- «ماجدة»: قدّم فن الأوبريت لأول مرة

الصفحة السابعة

- صوت ثورة 1919.. أغانيه أشعلت حماس الشعب

- «الدسوقي»: أغانيه صارت جزءا من الحراك الشعبي الواسع.. و«حسن»: قدم أغاني ناشدت بعودة سعد زغلول بعد نفيه خارج مصر

- الجميــع خلف الأستاذ.. العباقرة ساروا على دربه

- «إبراهيم»: كان يقع في غرام الكلمة.. و«القصبجي والسنباطي وفوزي» تأثروا بألحانه.. و«السيد»: رائد التجديد الموسيقي

- نشيد «بلادي بلادي».. حالة وطنية خلّدتها ألحانه

- الشاعر محمد يونس القاضي ترجم المعاني الوطنية في خطب مصطفى كامل

- «زوروني كل سنة مرة».. إبداع «يعيش العمر كله»

- المرض كان السبب وراء تأليف كلماتها.. وغنّتها «فيروز» لتصبح علامة بارزة

الصفحة الثامنة

- موسم المدارس ينعش مبيعات «محمود وإخوته»

-30 سنة في صناعة «اليونيفورم»

- عمرو دياب يقدّم حفلاً أسطورياً «كامل العدد» في الاتحاد أرينا بأبوظبي

- معالمه لم تتغير.. بيت داليدا في شبرا شاهد على 90 سنة حياة.. «حلوة يا بلدي»

- مغامرات «مازن» في روسيا.. عبر جسرا ارتفاعه 3 كيلومترا في 25 دقيقة