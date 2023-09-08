رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «الحوار الوطني تمكين للشباب وترسيخ للهوية»

كتب:

شريف سليمان
01:13 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
جانب من عدد «الوطن» اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

جانب من عدد «الوطن» اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية سارة سراج، على قناة «إكسترا نيوز»، الضوءَ على عدد جريدة «الوطن»، الصادر اليم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

وأبرز البرنامج الصفحة الثانية من العدد التي أبرزت تغطية الجريدة لمناقشات المحور المجتمعي من الحوار الوطني بخصوص دعم الاتحادات الطلابية والنهوض بالفن.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ الشباب هم الغد والمستقبل، مشيرةً إلى أن الأجيال الجديدة يجب ان تكون على دراية بمشكلات المجتمع وما تدخره أمتهم للمستقبل.

وأضافت، أن الشباب عليهم تقديم الإضافة للاقتصاد والتعليم والزراعة وكل الملفات، وأن يعتمد عليهم في هذا الصدد لأنهم المستقبل.

اقرأ المزيد:

فريدة الشوباشي: زواج القاصرات يجب أن ينتهي وتعدد الزوجات يؤثر سلبا على الأطفال

الشوباشي: ثورة يوليو لم تؤثر على مصر وحدها.. وحافظت على الهوية العربية

فريدة الشوباشي: الشباب يقدرون دور المرأة ومساهمتها في ثورة 30 يونيو

فريدة الشوباشي: الوضع قبل 30 يونيو كان مزريا.. التنظيم الإرهابي حاول تفتيت مصر

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي أعاد للمرأة اعتبارها.. و30 يونيو أنقذتنا من التفكك

فريدة الشوباشي: «30 يونيو» من أعظم ثورات التاريخ

فريدة الشوباشي: تيقنت من سقوط الإخوان عندما قالوا «نحكمكم أو نقتلكم»

فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتت

فريدة الشوباشي: «كنا عايشين في رعب» والرئيس السيسي وفر لنا الأمان بعد 30 يونيو
بقلم شريف سليمان