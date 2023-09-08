«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «الحوار الوطني تمكين للشباب وترسيخ للهوية»

سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية سارة سراج، على قناة «إكسترا نيوز»، الضوءَ على عدد جريدة «الوطن»، الصادر اليم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

وأبرز البرنامج الصفحة الثانية من العدد التي أبرزت تغطية الجريدة لمناقشات المحور المجتمعي من الحوار الوطني بخصوص دعم الاتحادات الطلابية والنهوض بالفن.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ الشباب هم الغد والمستقبل، مشيرةً إلى أن الأجيال الجديدة يجب ان تكون على دراية بمشكلات المجتمع وما تدخره أمتهم للمستقبل.

وأضافت، أن الشباب عليهم تقديم الإضافة للاقتصاد والتعليم والزراعة وكل الملفات، وأن يعتمد عليهم في هذا الصدد لأنهم المستقبل.