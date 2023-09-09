اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر صوت إفريقيا في قمة «الكبار»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر صوت أفريقيا فى قمة «الكبار»

- مشاركة واسعة فى قمة العشرين.. وفرص كبيرة للدخول فى تكتلات اقتصادية عالمية

- الرئيس خلال القمة: دور المجموعة يبرز فى معالجة اختلالات الهيكل المالى العالمى ووضع حلول للدول النامية

- لقاءات جانبية على هامش القمة مع رؤساء جنوب أفريقيا وجزر القمر والبرازيل ورئيسى وزراء اليابان والصين

- «السيسى»: مصر أعادت التوازن لأجندة المناخ الدولية.. وتحقيق الأهداف المشتركة يتطلب نظاماً متعدد الأطراف

- السفير حسين هريدى: القمة تناقش إعادة حوكمة المؤسسات المالية الدولية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية

- «المجلس الأوروبى» يثمِّن جهود «القاهرة» فى أزمات المنطقة واستضافة اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية

- «شعيب»: الدخول فى تحالفات وتكتلات اقتصادية مع الدول الأعضاء يزيد الاستثمارات

- الحكومة: نقدم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين فى منطقة الأهرامات

- «مدبولى» يوجِّه بمواصلة تطوير «المتحف الكبير» ويتفقد تطوير الخدمات بالأهرامات والخط الرابع للمترو

- خداع أشرف مروان لقادة «تل أبيب»

- الأميرة رشا يسرى تكتب عن وثائق «أجرانات» وشهادة «مائير» على عبقرية العميل المصرى

- «مروان» استدرج رئيس الموساد إلى «لندن» ليمنعه من حضور اجتماع قادة إسرائيل قبل الحرب بساعات

- جولدا مائير فى شهادتها عن أشرف مروان: أعترف بالخطأ الذى اقترفته فيما يخص هذا «المصدر» وتعرضنا للخداع فى أحداث كثيرة

- عميد إسرائيلى شارك فى حرب أكتوبر يشكك فى الروايات العبرية ويتهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بتضليل «تل أبيب»

- مستقبل التعليم الجامعى «تحصيل.. لا تلقين»

- برامج جديدة للدراسة فى الجامعات: تخصّصات غير نمطية.. ونظم حديثة لتأهيل الخريجين

- «الساعات المعتمدة» يُقلص الهندسة إلى 4 سنوات وعامان «امتياز» للطب لمواكبة التطور

- تغييرات بالجملة فى تشكيل المنتخب أمام تونس.. محمد صلاح يقود الهجوم

- 1037 قتيلاً حصيلة أولية لضحايا زلزال المغرب

- معهد «الجيوفيزياء»: أعنف هزة أرضية تضرب البلاد منذ قرون

الصفحة الثانية

- مصر صوت أفريقيا فى «قمة العشرين»

- «السيسى» أمام القمة: مصر أعادت التوازن لأجندة المناخ الدولية وتحقيق الأهداف المشتركة يتطلب نظاماً متعدد الأطراف

- الرئيس: دور المجموعة يبرز فى معالجة اختلالات الهيكل المالى العالمى ووضع حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية التى تواجهها الدول النامية خاصة الديون

- لقاءات جانبية على هامش القمة مع رؤساء جنوب أفريقيا وجزر القمر والبرازيل ورئيسى وزراء اليابان والصين ورئيسة المفوضية الأوروبية ومدير «الصحة العالمية»

- «السيسى» يؤكد أهمية مواجهة تحديات أزمة الغذاء فى أفريقيا.. ورئيس المجلس الأوروبى يثمّن جهود «القاهرة» فى تسوية الأزمات بالمنطقة واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية

- وسائل إعلام: توافُق دولى على حلول عاجلة لمواجهة الأزمات العالمية

- «السلام والاستقرار والتنمية الخضراء ومكافحة الفقر والأمن الغذائى وتمويل المناخ» تحديات أمام العالم

الصفحة الثالثة

- اقتصاديون: مصر تحصد امتيازات اقتصادية ضخمة.. وتُعيد رسم مكانتها فى الخريطة العالمية

- «شعيب»: «القمة» لها ثقل اقتصادى كبير.. والدخول فى تحالفات مع الدول الأعضاء يزيد الاستثمارات ويُحسن الأداء الصناعى للدولة

- «الملاح»: تُنعش حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرى.. وتشجعها على ضخ استثمارات بالسوق.. و«رشاد»: فرصة كبيرة لإبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجارية

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر هدفها تحقيق التعافى الاقتصادى والتنمية المستدامة

- السفير حسين هريدى: القمة تناقش إعادة حوكمة المؤسسات المالية الدولية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية

- إجماع على أهمية التمويل لتمكين الدول النامية من مواجهة تحديات ومخاطر التغيّرات المناخية

الصفحة الرابعة

- الأميرة رشا تكتب: وثائق «أجرانات» تكشف تفاصيل خداع أشرف مروان لقادة إسرائيل

- استدرج رئيس الموساد لمقابلته فى «لندن» ليمنعه من حضور اجتماع قادة إسرائيل قبل الحرب بساعات عميد إسرائيلى شارك فى حرب أكتوبر يشكك فى الروايات العبرية عن العميل المصرى ويتهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بتضليل «تل أبيب» جولدا مائير فى شهادتها عن أشرف مروان: أعترف بالخطأ الذى اقترفته فيما يخص هذا «المصدر» وتعرضنا للتضليل فى أحداث كثيرة لهذه الأسباب.. تُصرّ إسرائيل على تكرار حكاية «الملاك» قبل ذكرى حرب أكتوبر

- لماذا ترفض إسرائيل الاعتراف بخداع «مروان» لرئيس الموساد عندما أجبره على مغادرة إسرائيل فى توقيت حساس؟!

- بعد 50 عاماً من الحرب قادة «تل أبيب» يتلهفون لسماع المروية المصرية.. وشهادة جولدا مائير تؤكد عبقرية العميل المصرى

الصفحة الخامسة

- احتياطى مصر من العملة الصعبة يواصل النمو

- 507 ملايين دولار زيادة فى رصيد «المركزى» أغسطس الماضى.. ومصرفيون: دعم قوى للاقتصاد

- «الأهلى واتحاد الصناعات» يتعاونان لتطوير مدرستين للتعليم الفنى

- «عكاشة»: لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية

- بنك مصر يقدم حلول المدفوعات لمشروعات «تطوير مصر»

- «الزراعى» يطلق قرضاً جديداً لدعم تعليم أبناء المزارعين.. و«فاروق»: تحقيقاً لأهداف «حياة كريمة»

- القرض يتيح تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات المدارس والجامعات

- البنك التجارى الدولى يمول مشروعاً عقارياً بـ1.5 مليار جنيه

- انطلاق معرض إيفا برلين بمشاركة مصرية

- مراكز لرعاية الطفولة باستثمارات 11 مليون جنيه

الصفحة السادسة

- التعليم الجامعى المستقبل «تحصيل» لا «تلقين»

- «الساعات المعتمدة» يقلص دراسة الهندسة لـ4 سنوات.. وعامان «امتياز» للطب لمواكبة التطور

- برامج جديدة للدراسة: تخصصات غير نمطية.. ونظم حديثة لتأهيل الخريجين

- «الخشت»: جامعة القاهرة الأولى فى تطبيق نظام «4 سنوات هندسة».. ونسعى لمواكبة الثورة الصناعية والتطور التكنولوجى.. «عبدالسلام»: تحديث اللوائح يتماشى مع المتغيرات العالمية.. والتعليم المصرى يشهد ثورة كبيرة بمختلف المجالات.. و«سرحان»: تقليص سنوات الدراسة يحقق الجودة

- رئيس القطاع الهندسى بـ«الأعلى للجامعات»: النظام الجديد لا يحمّل الطالب تكاليف مادية

- «شعيرة»: 30 كلية ومعهداً هندسياً تقدمت بمراجعة لوائحها.. والدراسة حالياً «تعلُم وليس تعليماً»

الصفحة السابعة

- «الطب» 5 سنوات دراسة و2 للتدريب.. وطلاب: مميز وينمّى المهارات

- رئيس القطاع الطبى: نهدف للارتقاء بتصنيف كلياتنا.. وأول دفعة بالنظام الجديد تخرجت العام الجارى.. وطالبة بـ«طب حلوان»: تحسين مستوى الخريج وطالب بـ«قصر العينى»: النظام الجديد يتيح فرص عمل أكبر وساهم فى تقليص عدد من المواد الدراسية من خلال إزالة «الحشو» المتكرر فى المناهج

- .. والكليات النظرية على طريق التطوير.. وسنوات الدراسة قد تصل إلى 3 فقط

- «التعليم العالى»: إنجاز الطالب «الساعات المعتمدة» بكليته هو معيار التخرج فى النظم الجديدة

- رئيس جامعة سوهاج: قطاع التعليم الجامعى هو مستقبل التنمية الاقتصادية.. وتطويره أولوية لدى الدولة

- «النعمانى»: اعتماد لائحة جديدة لـ«الهندسة والآداب».. وجاهزون للعام الدراسى

الصفحة الثامنة

- تجار «الفجالة» يرفعون شعار «اكسب قليل.. تبيع كتير»

- انطلاق موسم بيع الأدوات المدرسية وزيادة الإقبال

- «تعالى مصر».. «تقى» تروّج للسياحة بـ«شموع» فرعونية

- «القلب عَ القلب رحمة».. «على» يصنع «مسقى» للحيوانات والطيور بجوار محله

- «عَ الأصل دوّر».. «صلاح» يجذب زبائن المولد بـ«الجمل والحصان»

- الناجح يرفع إيده.. حفلة لتكريم الطلاب المتفوقين على حساب «أولياء الأمور»