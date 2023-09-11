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ليبيا: 200 مليون دينار للأماكن المتضررة من العاصفة دانيال

كتب:

عمرو حسني
09:07 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
تأثير العاصفة دانيال على ليبيا

تأثير العاصفة دانيال على ليبيا

كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، الدكتور أسامة حماد، عن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية دانيال.

ونشرت وسائل الإعلام الليبية قائمة بالأماكن المتضررة والمبالغ المقررة لكل مدينة.

إعصار شديد يضرب البلاد

يشار إلى ليبيا شهدت عاصفة شديدا «دانيال» وخلفت أكثر من 2000 حالة وفاة، بحسب تصريحات رئيس الحكومة، مع إعلان مدينة درنة شمال شرقي البلاد منطقة منكوبة، وكذلك تنكيس أعلام البلاد وحالة حداد لمدة 3 أيام.

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بقلم عمرو حسني