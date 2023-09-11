نعى الفنان أحمد حلمي ضحايا الإعصار الذي ضرب ليبيا اليوم، وكذلك ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب منذ يومين، وذلك خلال منشور خاص عبر صفحته بموقع الصور الشهير إنستجرام.

أحمد حلمي ينعى ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

وقال الفنان أحمد حلمي: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إعصار في ليبيا الشقيقة ومنذ يومين زلزال في المغرب الحبيبة.. قلوبنا معاكم جميعا أهلنا في ليبيا وربنا يصبر إخوانا ويرحم موتانا جميعا».

وتابع الفنان أحمد حلمي: «يا رب تمر المحنة دي على خير وسلام في ليبيا والمغرب ويا رب احفظ الجميع».

زلزال دانيال يضرب ليبيا

يذكر أن ليبيا تعرضت لإعصار دانيال اليوم وتسبب في سقوط مئات القتلى والمصابين، وأيضا تعرضت المغرب منذ أيام لزلزال بقوة 7 درجات تسبب في قتل الآلاف وإصابة عدد كبير من المواطنين.