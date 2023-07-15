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أحمد حلمي يكشف لـ«الوطن» عن تفاصيل أغنيته الجديدة: تُعرض بمسرحية «ميمو»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:43 م | السبت 15 يوليو 2023
أحمد حلمي

أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي، عن تفاصيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر عدد من المنصات الموسيقية، وذلك بعد نجاح أغنية «أوووه»، التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

أحمد حلمي يوضح تفاصيل أغنياته الجديدة

وقاب أحمد حلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سجل 3 أغنيات بالتعاون مع المؤلف مصطفي حدوته، والملحن إيهاب كولبكس، لتكون ضمن أحداث مسرحيته الجديدة «ميمو»، وكانت البداية بأغنية «أرقص»، التي حققت 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأضاف أنه طرح ثاني أغاني المسرحية منذ أيام قليلة، تحت عنوان «أووووه»، ومن المقرر طرح أغنية ثالثة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور حول أغانيه.

أحمد حلمي يبدأ تصوير فيلمه الجديد قريبا

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد حلمي، لتصوير فيلمه الجديد «لسه حتة» خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء الديب.

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