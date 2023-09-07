أحمد حلمي يكشف لـ«الوطن» حقيقة مشاركة منى زكي في فيلمه «لسه حتة»

انتشرت العديد من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، حول تعاقد الفنانة منى زكي، على البطولة النسائية لفيلم أحمد حلمي الجديد «لسه حتة»، المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي.

وتواصلت «الوطن» مع أحمد حلمي، لمعرفة حقيقة مشاركة منى زكي فى فيلمه «لسه حتة»، والذي نفى تماما هذا الأمر، وأنه لا يعرف من أين جاءت هذه الشائعات.

سبب تأجيل تصوير فيلم «لسه حتة»

وكان أحمد حلمى كشف فى تصريح خاص سابق لـ«الوطن» عن سبب تأجيل تصوير فيلم «لسه حتة»، إذ قال إن تصوير العمل سيبدأ بعد انتهاء فصل الصيف لأن معظم مشاهد الفيلم شتوية، وارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الحالية يُصعب بدء التصوير؛ لذلك ينتظرون بداية الشتاء.

نجاح أحمد حلمي في السينما مؤخرا

وكان أحمد حلمي، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا في السينما من خلال فيلمه الأخير «واحد تاني»، الذى شارك فى بطولة عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم روبي، سيد رجب، عمرو عبد الحليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، محمد التاجي، عمرو وهبة، محمود حافظ، شيكو، أكرم عماد، وغيرهم.