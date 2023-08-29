كريم عبد العزيز يتسبب في كسر قدم أحمد حلمي.. اعرف التفاصيل

ظهر الفنان كريم عبد العزيز ضيفا على إحدى حلقات برنامج باسم كميل ومنة عامر، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي كنجم شهر أغسطس، وخلال الحلقة كشف عن كثير من الأسرار الخاصة به.

كان من بين الأسرار التي كشفها الفنان كريم عبد العزيز عبر الحلقة، تسببه في كسر قدم الفنان أحمد حلمي، حيث قال «كنت أنا وأحمد بنعمل رواية حكيم عيون، وبنعمل بروفات على المسرح، كان علاء ولى الدين الله يرحمه معانا، المهم الساعة 4 الفجر كدا، جبنا ساندوتشات بناكل وإحنا على المسرح، فبعد ما كلنا، لقيت حلمى قام وقف قدامى كدا وابتدا يتمطع».

كريم عبد العزيز يكسر قدم أحمد حلمى

وتابع الفنان كريم عبد العزيز، بأنه عندما شاهده وهو يفعل هذا، قرر أن يقف من مكانه ويتجه الى أحمد حلمي، ويحمله ويلف به كالأطفال على خشبة المسرح، وبسبب الدوران فقد وعيه واختل توازنه، وهو الأمر الذي تسبب في سقوطه هو على رأسه وحلمي على قدمه.

وأضاف عبد العزيز: «لما وقعنا الناس جات تطمن عليا، لأني أنا اللي وقعت على دماغي، فقلت لهم أنا تمام، ببص في ثانية على رجل أحمد حلمي، لقيتها كحلي، روحنا المستشفى وجالنا دكتور، قالنا لا خير متقلقوش، تسع مسامير بس الحمدلله اتعملت جبس».

وتابع عبد العزيز: أن حلمي جعل الكوميديا في المسرحية كلها من الجبس الموجود في قدمه، حتى عندما شفي ركب الجبس مرة أخرى ليستكمل المسرحية.