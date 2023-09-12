خصم 30% على المستلزمات المدرسية بمعارض «أهلا مدارس» في المحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024، الأمر الذي يجعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، يتطلعون لمعرفة أسعار المستلزمات المدرسية، خاصة بعد افتتاح عدد كبير من معارض «أهلا مدارس»، التي تقدم الكثير من التخفيضات.

وفي معارض وزارة التموين المنتشرة في القاهرة والمحافظات، ومعارض «أهلا مدارس»، جاءت أسعار المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%.

أسعار المستلزمات المدرسية بـ«أهلا مدارس»

وجاءت أسعار بعض المستلزمات المدرسية في معارض «أهلا مدارس» ببعض المحافظات كالتالي:

- 60 جنيها لدستة الكشاكيل والكراسات 40 ورقة.

- 72 جنيها لدستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات، ويصل سعر دستة الكراسات إلى 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- دستة كشاكيل 140 ورقة بـ40 بدلا من 50 جنيها.

- كشاكيل 100 ورقة 30 بدلا من 38 جنيها.

أسعار الملابس المدرسية

- تراوحت أسعار الملابس المدرسية بين 125 و175 و200 جنيه فقط.

- أطقم مدرسية كاملة بكل المقاسات تصل إلى 110 وحتى 120 جنيها.

- طقم متكامل بـ380 بدلًا من 430 جنيها.

- الشميزات المدرسية بـ60 جنيها.

- سلوبت مدرسي بـ220 جنيها.

- طقم تيشيرت وبنطلون 150 جنيها.

أسعار المستلزمات المدرسية في محافظات أخرى

- يصل سعر الشنط المدرسية من 85 جنيها وحتى 200 جنيه، في محافظة الأقصر.

- أسعار الشنط تبدأ من 60 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، وللمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من 150 جنيهًا، في محافظة القليوبية.

- محافظة البحر الأحمر تضم 20 معرضًا لجميع السلع بخصم يبدأ من 15% وتصل إلى 25%.

- محافظة الإسكندرية، تحتوي على معارض بها أسعار تنافسية تقل بنسبة 20% إلى 25% عن مثيلتها في الأسواق.

أسعار المستلزمات المدرسية في المتاجر

وقدمت المتاجر الإلكترونية أسعار مجموعة من المستلزمات المدرسية كالتالي:

- ستيكي نوت 76X76 مم، 100 ورقة 4.4، بسعر 8 جنيهات.

- كشكول سلك مسطر 100 ورقة مقاس 21.5×14.5 سم، متعدد الألوان، بسعر 81 جنيه.

- مقلمة مع أدوات هندسية، a5001، 8 قطع، متعددة الألوان، بسعر 53 جنيه.

- حقيبة ظهر وحقيبة مدرسة كاجوال للجنسين من الأطفال، بسعر 385 جنيه.

- ألوان خشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة، بـ20 جنيها.