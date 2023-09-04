أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات.. تخفيضات تصل لـ50%

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد أُعلنت أماكن معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات بنسب تخفيضات تصل إلى 50% إذ تشهد هذه المعارض إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور لشراء المستلزمات الدراسية، نظراً لانخفاض الأسعار عن الأسواق المحلية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات

وتشهد عدد من المحافظات خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من مدارس أهلا مدارس تبدأ معارض وتتوافر بها المستلزمات الدراسية بالإضافة إلى الزي المدرسي بأسعار مناسبة.

نسبة تخفيض معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات

وأشارت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إلى أن معرض أهلا مدارس يشمل تخفيضات على أسعار ملابس المدارس تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق المحلية.

وتابعت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، أن نسب التخفيضات على ملابس شباب تصل إلى أكثر من 80%، حيث يبدأ سعر الـ«تي شيرت» من 30 جنيهًا.

وعن أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات جاءت كالتالي:

- محافظة كفر الشيخ « منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ»

- محافظة القليوبية « بنها شارع فريد ندا، الأهرام، شبرا الخيمة ميدان المؤسسة»

- بني سويف «خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف»

- سوهاج «مدينة ناصر بحي شرق سوهاج»

-الأقصر « السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر، شارع البحر بوسط مدينة إسنا، أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر

-مطروح «الحمام، العلمين، سيدي براني، النجيلة.»

-البحر الأحمر « شارع النصر وسط مدينة الغردقة»

- الوادي الجديد «شارع النبوى المهندس بالخارجة، ميدان المستشفى بالداخلة»

- البحيرة « دمنهور، مركز بدر، كوم حمادة، إيتاي البارود، أبو حمص، كفر الدوار، الدلنجات، شبراخيت، حوش عيسى، وادي النطرون، النوبارية، أبو المطامير»

-القاهرة الكبرى « بمبنى جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر، عدد من الفروع في الميادين الرئيسية»

- الفيوم «شارع مجمع المدارس، شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف».

الشرقية «الزقازيق، الإبراهيمية، الحسينية، منيا القمح، ديرب نجم، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة».