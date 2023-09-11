تفاصيل افتتاح معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، مساء أمس الأحد، افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمحافظة الفيوم، والذي تنظمه الغرفة التجارية، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لبيع الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن البسيط، والذي شهد إقبالًا من المواطنين من اللحظات الأولى لافتتاحه.

وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض أهلا مدارس أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، فيما رافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، خلال الافتتاح، بحضور المحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

يحتوي على جميع مستلزمات الدراسة

ويحتوي معرض أهلا مدارس 2023 على جميع مستلزمات الدراسة التي يحتاج إليها الطلاب طوال فترة الدراسة، متضمنةً الشنط المدرسية، والملابس، والأحذية، فضلًا عن الأدوات المكتبية، واحتياجات الساندوتشات مثل الجبن والمربى والزيتون، وبعض المستلزمات المنزلية وأدوات النظافة والشامبو.

وتفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض، وراجع الأسعار، طوال فترة افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 15 أكتوبر المُقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتخفيضات وعدم رفع الأسعار، وضمان توفير الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية لتغطي كافة احتياجات المواطنين وعدم نفاذها.

التخفيف عن كاهل محدودي الدخل

وأوضح محافظ الفيوم، على هامش الافتتاح، أنّ افتتاح معرض أهلا مدارس يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة معارض تضمن توفير احتياجات المواطنين قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة، والأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل.

التوسيع في إنشاء المعارض

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين، بالتوسع في افتتاح معارض أهلا مدارس في مختلف مراكز المحافظة، مع تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لها، ومراجعة الأسعار أولًا بأول، وضمان خلق منافسة بين العارضين والذي سينعكس بالإيجاب على المواطنين بتخفيض الأسعار.