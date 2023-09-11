أسعار الأدوات في معارض «أهلا مدارس» بالقاهرة والمحافظات.. تبدأ من جنيه

مع الافتتاح الرسمي لعدد كبير من معارض «أهلا مدارس» التي تنظمها وزارة التموين سنويًا، زاد إقبال أولياء الأمور والأسر المصرية، على شراء مستلزمات المدارس المختلفة، للعام الدراسي 2023-2024، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق العام الجديد.

تخفيضات معارض «أهلا مدارس»

ونظرًا للحرص الدائم من الحكومة المصرية، على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، تعتبر المعارض المختلفة التي تنظمها الحكومة المصرية من خلال وزارة التموين، منافذ مهمة لجميع الأسر لشراء كل المستلزمات والسلع الحياتية والأساسية بأسعار مخفضة، وبفارق كبير عن أسعار المحلات الأخرى التي تبيع نفس السلع والمنتجات في الأسواق، ومنها المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل لـ25% من خلال معارض أهلا مدارس.

أسعار الأدوات المدرسية في معارض «أهلا مدارس»

- أسعار الأقلام الجاف والرصاص، تبدأ من جنيه وحتى 10 جنيهات.

- أسعار الكراسات، تبدأ من جنيه وربع للواحدة، والدستة بـ23 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.

– الكشكول 45 ورقة بـ4 جنيهات، والكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ويصل لـ20 جنيهًا حسب عدد الورق.

- علبة الألوان 6 لون، تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

- المساطر تبدأ من جنيه حتى 7.5 جنيه حسب النوع.

- الأستيكة تبدأ من جنيه حتى 3 جنيهات حسب حجمها.

- البرايات تبدأ من جنيه حتى 3 جنيهات.

- الدباسات وفقًا للنوع والحجم وتبدأ من 15 حتى 35 جنيهًا.

- الأدوات الهندسة تبدأ من 15 جنيهًا حتى 17 جنيهًا.

- الجلاد يبدأ من جنيه للواحد ويصل حتى 3 جنيهات حسب النوع.