معارض تتيح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. «وفر فلوسك»

مع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد، واحتياج الطلاب إلى شراء الأدوات المدرسية والأزياء، دشن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معرض «أهلًا مدرستي»، الذي يهدف إلى بيع جميع اللوازم المدرسية داخل المدارس بأسعار مخفضة، بما في ذلك الأزياء المدرسية الخاصة بالطلاب.

جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

يحتوي المعرض الذي تم افتتاحه أمس بمجمع الملك فهد الرسمي المتميز للغات بمنطقة مدينة نصر، على مجموعة من الأقسام التي تشتمل على مختلف الأدوات المدرسية، والتي صنع بعضها بواسطة الطلاب بأجود الخامات والأقمشة، ومن تلك المستلزمات التي يوفرها «أهلًا مدرستي» للطلاب:

- كل الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

- الزي المدرسي الذي يرتديه الطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي.

- الحقائب وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب.

- أدوات ممارسة الأنشطة المختلفة، مثل الأنشطة الرياضية والفنية.

- جميع المستلزمات المكتبية من أقلام وكراسات، ومقالم، وغيرها.

كل تلك الأدوات وغيرها يوفرها المعرض بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، وقد صُنع بعضها بأيدي الطلاب مثل الحقائب والمقالم المنقوش عليها أسماؤهم، سواء كانت مصنوعة من الخشب أو الكروشيه أو المكرمية والقماش والخرز، وبعض المنتجات المصنوعة من تدوير مخلفات الأقمشة والخيوط والأخشاب.

وقد ناقش الوزير، أثناء تفقده للمعروضات في المعرض، الطلاب وأولياء الأمور حول خامات المستلزمات المدرسية وأسعارها، ليشيد أولياء الأمور بجودة الخامات وأسعار المعروضات، ومن المقرر أن يتم إقامته على مستوى كل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات الوزير.

معارض أخرى تتيح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة: «أهلا مدارس»

من المعارض الأخرى التي تنطلق هذه الأيام لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة معرض «أهلا مدارس» إذ ينطلق في القاهرة والمحافظات في منتصف شهر سبتمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر، ويتيح الكثير من الملابس، والمستلزمات المدرسية، بنسب تخفيض تصل إلى 35%، وذلك مقارنةً بأسعار المحال التجارية الأخرى.