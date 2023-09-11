إطلاق مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس في بيلا بكفر الشيخ

أطلقت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب، بجميع المنشآت التعليمية ومدارس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وإدارة بيلا التعليمية، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

تأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا.

تطهير وتعقيم خزانات المدارس

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنّه تم إطلاق المبادرة حرصًا على تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي تُقدم للطلاب، مشيرًا إلى أنّه جرى غسيل الخزانات وتطهيرها بعدد من المدارس وجار استكمال أعمال المبادرة ببقية المدارس والمعاهد الأزهرية تباعاً، حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب ولضمان تقديم مياه صحية لهم.

ومن جانبه، أكد المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، حرص الشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، علي القيام بأعمال تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب في المدارس علي مستوي المركز والمدينة، لضمان جودة مياه الشرب التي سيتم تقديمها للطلاب، لافتاً إلى أنّ المبادرة انطلقت في بعض مدارس المدينة من خلال فرق متخصصة لمراجعة خزانات المدارس، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه، وذلك بإشراف إدارة مراقبة جودة مياه الشرب بالمنطقة.

استمرار الحملة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية

وأوضح «الخواجة» أنّ الحملة مستمرة في إجراء أعمال تطهير وتعقيم ومعاينة سلامة خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية في المدينة وقري المركز، حفاظًا علي صحة وسلامة التلاميذ، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.