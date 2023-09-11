مصرع 19 شخصا إثر هطول أمطار شمالي الهند

لقي 19 شخصا مصرعهم جراء أحداث تتعلق بهطول أمطار متواصلة شمالي الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية.

4 ضحايا في الهند

وقال مكتب مفوض الإغاثة في ولاية «أتر برديش» حسبما نقلت قناة «إن دي تي في» الهندية اليوم الاثنين، إن من بين الضحايا 4 حالات وفاة بسبب البرق، واثنان بسبب الغرق، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن باقي الحالات في عدة مناطق مختلفة داخل الولاية شمالي البلاد.

أضرار في البلاد

وألحقت الأمطار المستمرة أضرارا للحياة الطبيعية في الولاية الهندية، خاصة الجزء الأوسط منها منذ أمس.