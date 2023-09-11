«التنسيقية» تعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب ليبيا الشقيق، في ضحايا العاصفة دانيال، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا.

العاصفة دانيال في ليبيا

وأعربت التنسيقية، عن خالص الحزن والأسى، مقدمة التعازي وكامل تضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في مصابها الجلل، داعية المولى- عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

الزلزال المدمر في المغرب

ومن ناحية أخرى، تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

ضحايا زلزال المغرب

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق، سائلة المولى الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لأهالي الضحايا.

وكانت الداخلية المغربية، أعلنت مساء اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 مصاب بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.