وزير العدل المغربي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2477 قتيل و70 دولة مستعدة للمساعدة

أكد عبداللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية، قبل قليل، ارتفاع عدد ضحايا «زلزال الحوز»، الذي ضرب وسط المملكة ليلة الجمعة/ السبت، بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 2477 قتيلاً، وأكثر من 2476 مصاباً.

الإسعافات المطلوبة

وشدد الوزير المغربي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وذكر وزير العدل المغربي أن الزلزال وقع بجوار الجبل، وهناك مبان وبيوت دمرت نهائياً، والجيش تدخل بجانب المجتمع المدني والسلطات العمومية، وهناك مستشفيات ميدانية وطائرات هليكوبتر وجميع وسائل النقل المتاحة تم الاستعانة بها في عمليات الإنقاذ.

الجهود والبعثات الخارجية

وتابع: «الناس خائفون من العودة بسب ارتدادات الزلازل، والانهيارات مخيفة ومرعبة، والمجتمع المدني والجيش حاضر بقوة، والجهود الخارجية والبعثات الخارجية تقدم يد العون».

وأضاف أن «أكثر من 70 دولة اعلنت استعدادها لدعم المغرب، ولكن نريد أن تمر الأمور بشكل منظم، ونريد الأولويات وإنقاذ الضحايا من تحت التراب»، مشيراً إلى أن هناك لجنة تدرس الأولويات المطلوبة، وهي إنقاذ الجرحى، وإخراج الجثث، وغير ذلك للتدخل في الأمور العلاج.