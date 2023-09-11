«المهن التمثيلية» تشكر «المتحدة» لرعايتها اجتماع اتحاد المنتجين والنقابات

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رعايتها لاجتماع اتحاد المنتجين والنقابات، مؤكدًا أن المؤشرات التي خرجنا بها من اجتماع اليوم إيجابية جدا.

ملف الدراما المصرية على مائدة الحوار

وقال «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة «cbc»، إن ملف الدراما المصرية على مائدة الحوار، والمبدع المصري بكل أشكاله له الأولولة والاهتمام.

وتابع: نحن في مرحلة نضع من خلالها دستور جديد ومعايير جديدة لهذه المهنة، والهدف هو الوصول بمهنتنا إلى أعظم مكانة والحفاظ على الريادة المصرية، موضحًا ان مصر في الدراما عمرها 60 عاما، وهذا يحملنا المسؤولية.

اجتماعات مع صناع الدراما المصرية

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل، وستكون هناك سلسلة اجتماعات مع كل صناع الدراما للوصول إلى الأمثل بما يحقق الحفاظ على الريادة المصرية.