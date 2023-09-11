أشرف زكي: المتحدة تدعم عودة الدراما لمكانها الحقيقي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترعى اجتماعات الفن بشكل عام وما يحدث الآن الاجتماع الرابع لصناع الدراما لخدمة الفن والمجتمع المبدع، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعدادا جديدا لدستور الفن ومراجعة المؤشرات الفنية.

زكي: المتحدة تسعى للريادة الفنية

وأوضح «زكي» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك اتفاقا على عدم الإعلان عن أي خطوات إلا بعد الانتهاء منها، ولكن الهدف العام هو الريادة الفنية والحفاظ على البلد، متابعا: «الفنان المصري قدم الشهد والدموع ورأفت الهجان، ووحشنا إننا نعيد الأيام دي ونعرف أعمالنا الفنية رايحة فين، ومحتاجين نقعد ونتجمع تاني في مجتمعنا الفني».

وتابع زكي: «كنت شغال في مسلسل عفاريت السيالة وكان معانا أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ، والمخرج كان بيشرح لنا ويتكلم في كل التفاصيل، والفنانين لازم يقربوا من بعض مش يتفاجئوا بالأشخاص في توزيع الأدوار، ولابد من العودة للطريق الصحيح وهو ما تتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعيد الدراما إلى مكانها الحقيقي».