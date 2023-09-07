أشرف زكي: أشكر الشركة المتحدة لمحاولتها الحفاظ والنهوض بصناعة الفن

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة على دعوتها أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية، لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين، ومحاولتها الحفاظ والنهوض بالمهنة والصناعة.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، أن البعض أرادوا من خلال ورقة منسوبة للمنتجين تفيد تصنيف الفنانين، وهي عارية من الصحة، إحداث نوع من البلبلة في الوسط الفني، كما أن جميع الحضور في الاجتماع أكدوا أنه لا صحة لها إطلاقًا لتلك الورقة.

لا صحة لتلك اللائحة المدسوسة

قائلًا «كنت أعلم ذلك جيدًا، أنه لا صحة لتلك الورقة المدسوسة، ولكني كنت حابب في الإجتماع أسمع من اتحاد المنتجين، أنه لا يوجد ما يسمي تصنيف الفنانين، والكلام دا غير وارد ولا كان ولا هيكون وبقوله على مسئوليتي».

الشركة المتحدة دعت كل الأطراف

وأشار الى أن الشركة المتحدة، دعت كل الأطراف، حيث إننا جميعًا نرفع شعار الحفاظ على هوية مصر ومكانة مصر الفنية، قائلًا «إحنا هوليود الشرق ولينا مكانة خاصة جدا، واتفقنا على مجموعة من البنود، وستكون هناك اجتماعات قادمة من أجل وضع آليات للحافظ على المهنة تتفق مع التحديات الاقتصادية الموجودة ونهدف إلى الحفاظ على المهنة وعلى العاملين بها».