أشرف زكي: الشركة المتحدة تحترم كل صناع ومنتجي الدراما في مصر

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعوة أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية، لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين، اليوم الخميس، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.

الشركة المتحدة تحترم صناع الدراما

وأشاد أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، باحترام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصناع الدراما وكل منتجي الدراما وتقديرهم الكامل لكل صناع الدراما.

وتابع: «بعد جلسة اليوم، هناك أخبار جيدة قادمة تفيد الصناعة وتحافظ عليها، والورقة المنسوبة للمنتجين هي عارية من الصحة، وما يحدث هو الحفاظ على الريادة المصرية والحفاظ على الصناعة».

الحفاظ على الريادة المصرية

وواصل: «هناك بند في اتفاق اليوم بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية أو لقاءات، نتحدث عن صالح الصناعة وهذا هو المانشيت الرئيسي، والحفاظ على الريادة المصرية والفنانين والمبدعين، وهذا ما سنتحدث به».