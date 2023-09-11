عايدة رياض: «المتحدة» أحدثت طفرة في سوق الدراما وجعلت القوة الإنتاجية متنوعة

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بحالة التطوير التي أحدثتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسوق الدراما خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بتعاونها مع عدد كبير من المنتجين دون فرض أي قيود احتكارية عليهم، بحسب قولها.

وقالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «المتحدة» أحدثت نقلة كبيرة وملحوظة في سوق الدراما، والجميل أنها لم تحتكر السوق أو المنتجين: «أرى أن الشركة المتحدة منحت منتجين فرصة العمل وتنفيذه من خلالهم، وهي خطوة تُحسب لهم بكل تأكيد، ما أنعكس على السوق الدرامي الذي لمسنا فيه نقلة فنية ملحوظة».

عايدة رياض: «المتحدة» أحدثت طفرة في سوق الدراما

وتابعت: «الشركة المتحدة جعلت السوق مختلفاً، وأحدثت طفرة كبيرة في ظروف صعبة، ولكن يُحسب لها أن القوة الإنتاجية على يدها كانت أقوى ومختلفة، فوجدنا كل صناع الدراما من فنانين ومخرجين ومنتجين من مختلف الأجيال والأعمار».

عايدة رياض: الفن لا يتماشى مع الاحتكار

واختتمت رياض حديثها قائلة: «المتحدة تدرك جيداً أن الفن لا يتماشى مع الاحتكار تماماً، بل لابد من التنوع والعمل مع كل الشركات، لأن ذلك سينعكس بالإيجاب على السوق، وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع».