المنتج ريمون مقار لـ«الوطن»: أهم ما يميز «المتحدة» حرصها على تنوع الإنتاج الدرامي

أشاد المنتج ريمون مقار، بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة في الإنتاج الدرامي، والمحافظة على وجود التنوع الإنتاجي في السوق الدرامية والأعمال الفنية التي يتم تقديمها.

تنوع المحتوى الدرامي للمتحدة

وقال المنتج ريمون مقار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أهم ما يميز الشركة المتحدة هو حرصها على تنوع الإنتاج الدرامي، وأن يكون السوق مفتوحا للجميع ليصب كل ذلك في صالح الإنتاج الدرامي والأعمال الفنية في مصر.

وكشف المنتج ريمون مقار قائلا «أنا وكل المنتجين بنشتغل مع الشركة المتحدة وبتسمح للجميع إنه يبدع وينتج عمل يليق بالمشاهد، ومش بس معاها كمان كلنا بنشتغل مع شركات أخرى ومنصات إلكترونية أخرى والمتحدة تدعم ذلك بقوة».