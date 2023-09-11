المنتج ريمون مقار: الشركة المتحدة تدعو لتحسين صناعة الفن

قال المنتج ريمون مقار، إن الاجتماع مع نقيب المهن السينمائية واتحاد المنتجين قد وصل إلى اقتراحات إيجابية من الطرفين لاستمرار الصناعة ووجود تطور بها والابتعاد عن نقاط الخلاف.

إيجابيات لتحسين الصناعة

وأضاف «مقار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك وجهات نظر مختلفة من الطرفين، ونعمل على تقريبها لمصلحة الصناعة، وقد دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإيجاد حلول وطرق إيجابية لتحسين الصناعة وهناك نقاط واقتراحات مختلفة، ولكننا نسعى لأن نصل لحلول لها وحتى الآن تصل الاجتماعات إلى إيجابيات للصناعة.

وتابع: «حاليا اللجنة المشكلة من اتحاد المنتجين تعمل على اقتراحات لا تخص العملية الإنتاجية فقط، بل لتطوير مستوى الصناعة، ومنها توضيح الأدوار وعدد حلقات المسلسل وغيرها».