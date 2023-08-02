ريمون مقار يشيد باتحاد منتجي مصر: يساعد على فتح أسواق جديدة

تحدث المنتج ريمون مقار عن تدشين اتحاد منتجي مصر بحضور 18 شركة إنتاج على رأسها المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف ضبط وتطوير سوق الإنتاج الدرامي.

ريمون مقار يتحدث عن اتحاد منتجي مصر

وقال ريمون مقار لـ«الوطن»، «هذا الأمر من الخطوات التي كنا ننتظرها حتى يحدث تنسيقًا بين شركات الإنتاج من أجل فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى أن الاتحاد سوف يساعد على إنتاج أعمال عالية الجودة».

وأضاف: «القرار يوحد الأجور التي يأخذها جميع الفنانين، وبالتأكّيد يعمل على تطوير الصناعة بشكل ملحوظ، ويحافظ عليها حتي لا تعمل فئة على حساب فئة أخرى» .

إطلاق اتحاد منتجي مصر

وعُقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.

جاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.

‏‎واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي والحفاظ على تلك الصناعة الهامة، كما أكّد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.