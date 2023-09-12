45 مقعدا متاحا بكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنصورة الجديدة.. اعرف المصروفات

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، عن وجود 45 مقعدا متاحا في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، واستكمال القبول على المقاعد المحدودة في بعض الكليات، وذلك بالقبول المباشر داخل الجامعة بالحدود الدنيا النهائية، علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة بالجامعة

ووفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة، فإن الجامعة تستقبل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنسبة 55%، الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول بالشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا، وفي حال رغبة الطالب يتوجه إلى مقر الجامعة للتقديم، والقبول يتم بأسبقية التواجد دون وجود أية وساطات، من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء، وحتى استكمال الأعداد المطلوبة.

كشفت جامعة المنصورة الجديدة أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكلية الطب كالآتي:

- إدخال اسم الطالب

- الرقم القومي

- نوع الشهادة

- المجموع

- الشعبة

- سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم

المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة مما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة

- عدد 8 صور شخصية 6*4

- حافظة بلاستيك بكبسولة

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب

-أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا

المصاريف الدراسية المقررة بالكلية

تبلغ مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنصورة الجديدة 39 ألف جنيه فقط، ويتم سداد المصروفات على قسطين، ويتم السداد على حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.