جامعة المنصورة الجديدة تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2023

عقد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، اجتماعا اليوم الأحد، بحث التجهيزات والاستعدادات لاختبارات نهائي فصل الصيف 2023، واستلام ملفات الطلاب الجدد.

وجرى التصديق على موضوعات وقرارات الجلسة الخامسة، وأحيط المجلس علما باستعدادات منصة الجامعة LMS، وجاهزية منصة ماجروهيل، وتقرير جاهزية نظام معلومات الطلاب SIS، وتقرير بنوك الأسئلة الإلكترونية، وتقرير الكشف الطبي لطلاب المستوى الأول المرشحين في 2024-2023، وتقرير النشر العلمي.

وضع الترتيبات النهائية للخطة الدراسية للفصل الدراسي الأول

وبحسب البيان اعتمد المجلس مؤشرات نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2023، ووضع الترتيبات النهائية للخطة الدراسية للفصل الدراسي الأول، وخطه إشغال المدرجات والفصول الدراسية والمعامل، والانتهاء من الترتيبات النهائية لتفعيل نظام معلومات الطلاب، والموافقة على تشغيل برنامج المستقبل لإدارة المكتبات من جامعة المنصورة، ووضع الترتيبات النهائية لخطة استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام 2023-2024، والانتهاء من تنسيق الطلاب في السكن الجامعي للعام 2023-2024، والانتهاء من كراسات شروط معامل الطب والصيدلة، والانتهاء من كراسات الشروط كليات العلوم والهندسة وعلوم هندسة الحاسب، والتأكيد على موعد زيارة العمداء للشراء الموحد، لتحديث وإنهاء احتياجات القطاع الطبي، والاستعداد لزيارة فريق هيئة فولبرايت للجامعة يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

متابعة أعمال الإنشاءات في المجمع الطبي

وأوصى المجلس بمتابعة أعمال الإنشاءات في المجمع الطبي والموقع العام داخل وخارج الجامعة بالتنسيق مع جهاز المدينة، والترتيبات النهائية مع الجهاز لعمل المقايسة، وإصدار أمر التكليف لبناء سور حول السكن الطلابي، واعتماد تقرير الحساب الختامي للمحاسب القانوني، وتحديد موعد لعمل لقاء مجمع مع جميع أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بالجامعة، وتحديد موعد لعمل لقاء مجمع مع الإداريين وأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة.