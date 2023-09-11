خطوط نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة.. تعرف على أماكن التجمع

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، توفير خطوط سير ونقل لطلاب الجامعة، وتحديد نقاط التجمع من وإلى مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

التوجه إلى إدارة النقل للحجز بجامعة المنصورة الجديدة

وأعلنت الجامعة، تجهيز أحدث أسطول من السيارات للنقل، وإعلان خطوط سير وسائل نقل الطلاب وأماكن التجمع والمواعيد، واستمرار فتح باب الحجز للعام الدراسي 2023-2024، وفي حال الاشتراك بوسائل النقل يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى إدارة النقل والحركة للتنسيق والحجز بالجامعة.

أماكن تجمع وخطوط سير نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة من وإلى المدينة

تستعرض «الوطن» لقرائها والطلاب من مدينة المنصورة الراغبين في الاشتراك بوسائل النقل بجامعة المنصورة الجديدة، أماكن التجمع وخطوط السير كالآتي:

خطوط السير من مدينة للمنصورة الخط الأول: «كوبري التأمين أمام الوطنية، الاستاد، مصر للطيران، عوض الله القديم، الصباحي شارع قناة السويس، مصنع الألبان، مستشفى الخبر، معسكر كوبري جديلة، الشرقاوية أمام معهد النيل، كوبري شرنقاش».

الخط الثاني: «الاستاد أمام منفذ بيع اللحوم، مصر للطيران، المحافظة أمام فرع فودافون، عمر أفندي، بوابة نادي الجزيرة الأولى، أول شارع جيهان من على البحر، نادي الحوار، فندق رمادا أمام الكافيهات».

الخط الثالث: «مسجد السلام، مطعم أولاد الشال، أول شارع الترعة، أول شارع سامية الجمل، أول شارع العبور، حي الجامعة من على الطريق السريع، الصينية».

الخط الرابع: «المعسكر أمام كشري التحرير، وكالة المنصورة، المحافظة أمام فرع فودافون، طلخا أمام الموقف القديم، طلخا أمام العواضي».

الخط الخامس: «القرية الأولمبية، الصينية، بوابة توشكى».

الخط السادس: «برج الشيماء، أحمد ماهر أمام بنك cib، حي الجامعة من على الطريق السريع، الصينية»