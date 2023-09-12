عاجل.. «الأرصاد» تكشف موعد قدوم العاصفة دانيال إلى القاهرة.. هل تصل اليوم؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط التوزيعات الضغطية لحالة الطقس، ومتابعات تأثير العاصفة دانيال على طقس مصر، نتيجة منخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، يواجه منخفض آخر على سطح الأرض، لافتة إلى أنّ عددا من المحافظات الساحلية ستظل متأثرة اليوم بالعاصفة دانيال.

العاصفة دانيال تصل القاهرة

وتابعت هيئة الأرصاد في بيان عنها، أنّ هناك تحرك واضح للعاصفة دانيال من السواحل الشمالية الغربية إلى السواحل الشمالية الشرقية، لذا تتأثر جميع المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومنطقة خليج السويس، ومدن القناة، والمدن المطلة على البحر الأحمر، ووسط سيناء، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها أمطار خفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تضعف حدتها جنوب الوجه البحري، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع بداية ساعات المساء.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

ووفقًا للأرصاد الجوية، يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وووسط سيناء، والسواحل الشرقية للبلاد، والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى مدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 46 درجة مئوية.