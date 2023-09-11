«الأرصاد»: مصر تعرضت لكثير من العواصف المتوسطية من قبل.. و«دانيال» ليست الأولى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر سبق وتعرضت لتأثير كثير من العواصف المتوسطية، التي تتكون في أغلبها على سطح البحر المتوسط، والتي ضربت السواحل اليونانية أو الليبية، وذلك على فترات متابعة وعلى مدد زمنية مختلفة، وأنّ العاصفة دانيا ليست الأولى.

العاصفة التنين في 2019

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ العاصفة التنين التي تأثرت مصر بها في 2019، موضحة أنّ الأعاصير المتوسطية أو التي تتكون على البحر المتوسط من الطبيعي أن نتأثر بها، مع التأكيد أنّ شدّتها وقوتها أصبحت متاثرة بالتغيرات المناخية.

التغيرات المناخية تزيد قوة العواصف

وتابعت أنّه نظرا للتغيرات المناخية التي كان لها تأثير على جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وبينها مصر وجنوب البحر المتوسط وشمال القارة الأفريقية، سيكون لها أثر واضح في خريف وشتاء العام الجاري، ومن الوارد حدوث الكثير من الاضطراب الجوية والعواصف الجوية في فصل الخريف، ونتوقع الكثير من فترات سقوط الأمطار وبكميات مختلفة على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.